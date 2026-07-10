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Kandidáta na starostu Prahy 1 Filipa Dvořáka, který po otci zdědil nevysvětlitelnou (a nevysvětlenou) čtvrtmiliardu, vyzvala jeho vlastní ODS k odchodu

Vedení ODS vyzvalo stranického kandidáta na starostu Prahy 1 Filipa Dvořáka, aby z kandidátky odstoupil. Důvodem je to, že vedení strany ani veřejnosti nevysvětlil své majetkové poměry. Strana o tom dnes informovala v tiskovém prohlášení. Na Dvořákovy majetkové poměry upozornil server Seznam Zprávy. Uvedl, že vedení ODS chce vysvětlit, jak jeho otec přišel k majetku v hodnotě 230 milionů korun, který Dvořák zdědil. Dvořák ve vyjádření pro ČTK výzvu označil za nešťastnou. Odmítl, že by své majetkové poměry nevysvětlil a uvedl, že již ve čtvrtek svolal pondělní jednání s vedením i oblastní radou ODS Praha 1.

Výzvu Dvořákovi adresovali předseda strany Martin Kupka, 1. místopředseda a kandidát na pražského primátora Tomáš Portlík a předsedkyně regionálního sdružení Alexandra Udženija. "Naším cílem není kohokoli předem odsuzovat, ani hodnotit otázky, které přísluší jiným orgánům. Jsme však přesvědčeni, že jeho postoj a jednání poškozují dobré jméno ODS," stojí v prohlášení.

"Filip Dvořák dostal prostor se k celé věci vyjádřit jak veřejně, tak vůči vedení ODS. Dosud tak neučinil. Proto vyzýváme Filipa Dvořáka, aby odstoupil z kandidátky ODS do Zastupitelstva městské části Praha 1," uvedlo vedení.

Trojice politiků zároveň vyzvala oblastní sdružení strany v Praze 1, aby v případě, že Dvořák sám neodstoupí, postupovalo podle stanov a provedlo změny na kandidátce.

"Každý, kdo usiluje o veřejnou funkci, musí počítat s tím, že bude pod veřejnou kontrolou. Otevřený, věcný a respektující přístup k otázkám veřejnosti považujeme za samozřejmý standard politické odpovědnosti a kultury," uvedli Kupka, Portlík a Udženija.

Dvořák výzvu vedení ODS označil za nešťastnou a odmítl tvrzení, že své majetkové poměry stranickému vedení ani veřejnosti nevysvětlil. "Musím s politováním konstatovat, že tato prohlášení se nezakládají na pravdě. Své vysvětlení jsem již v úterý 7. července zaslal předsedovi ODS Martinu Kupkovi, se kterým jsem současně opakovaně telefonicky komunikoval," uvedl s tím, že vysvětlení zároveň zveřejnil na facebooku.

Na pondělí večer navíc podle něj svolal již ve čtvrtek jednání oblastní rady ODS Praha 1, na které pozval Kupku, Portlíka i Udženiju. Chce podle svých slov situaci vysvětlit spolustraníkům i zástupcům vedení strany a vyslechnout si jejich názory.

Podle Dvořáka se celá záležitost týká pouze mediálních článků o dědictví po jeho otci, který zemřel před více než osmi lety. Uvedl, že dědictví řádně oznámil finančnímu úřadu a že jeho majetkové poměry i majetek jeho otce v minulosti opakovaně prověřovaly finanční úřad, policie i tehdejší Finanční analytický útvar ministerstva financí. "Nikdy nebyla vznesena žádná pochybnost o zákonnosti nabytí majetku. Nikdo z nás nebyl z ničeho obviněn. Vše bylo zjevně opakovaně shledáno v pořádku a v souladu se zákony," sdělil.

Seznam Zprávy napsaly, že Dvořák získal dědictvím po svém otci majetek v hodnotě větší než 230 milionů korun. Čítá nemovitosti v Praze a ve Špindlerově Mlýně, diamanty či jachtu kotvící v Chorvatsku. Dvořákův otec pracoval jako lékař-porodník.

Filip Dvořák je podnikatel a viceprezident Hospodářské komory ČR. Mezi lety 1994 a 2002 byl radním hlavního města a v letech 2009 a 2010 starosta Prahy 1. Jeho jméno se v době jeho působení ve funkcích několikrát objevilo v souvislosti s podezřelými transakcemi kolem obecního majetku, například ohledně nabytí bytu v Pařížské ulici. Žádné z podezření se však neprokázalo.

Do čela Prahy 1 se v roce 2009 dostal po vnitrostranickém puči, kdy ODS za pomoci opozičních Věcí veřejných odvolala tehdejšího starostu Petra Hejmu. Hejmu, který proti Dvořákovi otevřeně vystupoval, následně občanští demokraté z Prahy 1 vyloučili ze strany. Nyní je zastupitelem Prahy 1 za STAN a mezi lety 2020 a 2022 byl po odvolání Pavla Čižinského (dříve Praha 1 Sobě, nyní Levice) jejím starostou.

Dvořák stál v čele buňky ODS v Praze 1 i v roce 2011, kdy ji vedení strany v čele s tehdejším předsedou Petrem Nečasem na popud celopražské organizace zrušilo. Odůvodnění znělo tak, že Dvořák či bývalý starosta Jan Bürgermeister jsou spojováni s řadou kauz a navíc jejich vzájemná rivalita rozdělila buňku na dva nesmiřitelné tábory. Dvořák nicméně členem ODS zůstal a od března loňského roku je znovu předsedou místní organizace strany. Dlouhodobě působí také v jednotce a sboru dobrovolných hasičů Prahy 1.

čtk, tb

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