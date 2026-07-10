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16:13

Hormuzským průlivem proplouvají desítky lodí, i když nad ním a někdy i do něj létají rakety a drony

Navzdory válečné eskalaci mezi Spojenými státy a Íránem desítky lodí nadále proplouvají Hormuzským průlivem. Írán tuto strategickou trasu zablokoval, což vedlo k tomu, že lodě uvízly v Perském zálivu na celé měsíce. Od uzavření dočasné křehké dohody mezi USA a Íránem v polovině června touto úžinou opět proplouvá více lodí, píše agentura Belga.

Nejdříve se zdálo, že námořní provoz byl kvůli novým útokům pozastaven. Ve středu však průlivem proplulo 45 lodí a ve čtvrtek tuto trasu využilo 32 lodí. Část těchto plavidel má podle dnešního prohlášení japonského ministra dopravy vazby na Japonsko. To uvedlo, že od úterý proplulo Hormuzským průlivem 22 lodí s japonskými vazbami.

Izrael a Spojené státy začaly údery proti Íránu 28. února. V dubnu USA a Írán oznámily klid zbraní a v červnu pak obě země podepsaly memorandum o porozumění, které mělo otevřít cestu k jednání o konečné mírové dohodě. Od dubnového příměří se však několikrát stalo, že Spojené státy provedly údery na Írán, na což Teherán odpověděl odvetou. Obě strany se navzájem obviňují z porušování dohod.

Obnova námořní dopravy v Hormuzském průlivu byla jedním z hlavních bodů červnového memoranda mezi USA a Íránem. Průliv patří k významným globálním trasám pro přepravu ropy a zemního plynu.

čtk, tb

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