Výborný už nepovede lidovce. Povede je hejtman Grolich?
Šéf opoziční KDU-ČSL Marek Výborný nebude na dubnovém sjezdu obhajovat post předsedy. Řekl to dnes novinářům na mimořádném briefingu ve Sněmovně. Vnímá, že pro výraznější úspěch křesťanskodemokratické politiky a pro oslovení širší platformy středových voličů je potřeba změna, která přinese do vedení KDU-ČSL svěžejší vítr, uvedl.
Média v posledních dnech spekulovala, že o post šéfa lidovců se bude ucházet jihomoravský hejtman Jan Grolich, který dnes dopoledne pořádá tiskovou konferenci ke svému dalšímu politickému působení.
Výborný je v čele lidovců od října 2024. Předtím byl zvolen předsedou na jaře 2019, v listopadu stejného roku odstoupil po úmrtí manželky kvůli rodinným povinnostem. Ve vedení ho v lednu 2020 nahradil Marian Jurečka.
čtk, tb