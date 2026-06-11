Vojtěch s prezidentem řešil financování zdravotnictví i protidrogovou agendu
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) prezidenta Petra Pavla seznámil s připravovanou legislativou ve zdravotnictví, která zavádí například povinné elektronické žádanky nebo vedení elektronické lékařské dokumentace. Řešili také financování zdravotnictví. Shodli se na tom, že valorizace platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun je mimořádný krok, potřeba jsou ale systémové změny. Pavel se ho ptal i na přesun protidrogové agendy z úřadu vlády.
"Mluvili jsme o potřebě přizpůsobit zdravotní systém trendům, jako je velmi nízká porodnost a stárnutí populace," řekl ministr po jednání na Hradě. . Řešili podle něj také nedostatek zdravotního personálu, chybějící lékaře v některých regionech nebo výstavbu nové nemocnice v Praze. K té příslušný vládní zmocněnec Pavel Scholz ve středu uvedl, že o její podobě a kapacitách rozhodne studie, o lokalitě premiér a vláda.
"Já jsem pana prezidenta seznámil s připravovanou legislativou, protože ta se mu po schválení dostane na stůl," uvedl Vojtěch. Chystá například změnu zákona o veřejném zdravotním pojištění, zvýšení kompetencí zdravotních sester a dalšího nelékařského personálu nebo reformu systému ochrany veřejného zdraví. Vojtěch ji kritizuje už od doby covidu-19, chce jednotlivé krajské hygienické stanice podřídit centrálnímu řízení.
Veřejné zdravotní pojištění hospodaří s více než 550 miliardami korun ročně, v posledních třech letech jsou příjmy nižší než náklady. Zhruba třetinu příjmů tvoří platba od státu za státní pojištěnce, tedy více než šest milionů seniorů, dětí, studentů nebo nezaměstnaných. Vláda v pondělí schválila pro příští rok nárůst plateb meziročně o 24 miliard korun. "Je to řešení aktuální situace, která si tuto 'injekci' vyžaduje, protože systém je v deficitu. Ruku v ruce s tím ale musí jít reformy," dodal ministr.
Prezident se jej také ptal na přesun agendy protidrogové politiky z úřadu vlády pod ministerstvo, které odborníci na závislosti kritizují a část zaměstnanců úřadu vlády kvůli němu a přesunu dalších agend zůstává ve stávkové pohotovosti.
"Zůstává rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí a rada vlády pro oblast duševního zdraví na úřadu vlády," zopakoval Vojtěch. Přechází výkonná část, zejména úředníci. Úřad vlády rozděluje letos na dotacích pro adiktologické služby 415 milionů korun. Částka podle Vojtěcha zůstane. "Počítáme, že se tomu ti samí lidé, kteří se tomu věnovali dosud, se tomu budou věnovat dále v nové sekci ministerstva zdravotnictví," dodal.