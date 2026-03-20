Vojtěch: Národní strategie zůstává, ale nebudou peníze na propagaci očkování
I nepovinné očkování dál bude hrazené ze zdravotního pojištění, ministerstvo zdravotnictví ho bude doporučovat a propagovat, řekl na kongresu praktických lékařů ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Reagoval tak na požadavek SPD na úpravy národní očkovací strategie schválené minulou vládou. Nebude všal podle něj státem placená kampaň za 50 až 80 milionů korun, se kterou strategie počítala. Škrtnutí peněz na propagaci očkování serveru Novinky.cz v reakci na schůzku s SPD potvrdil i premiér Andrej Babiš (ANO).
Zásadní úpravy hlavních cílů strategie Vojtěch dlouhodobě odmítá. "Bude se zvyšovat proočkovanost a budeme dělat maximální osvětu a doporučovat očkování," uvedl Vojtěch. Peníze na informační kampaně, se kterými strategie počítala, podle něj ministerstvo stejně nemá. Propagovat očkování tak bude vlastními kanály.
SPD ale žádá zásadní revizi národní očkovací strategie, je podle něj nepřijatelným nátlakem na občany a lékaře. Poslanec Jan Síla na začátku řekl, že Česko by mělo vakcíny hodnotit nezávisle na mezinárodních orgánech a nezvyšovat ekonomický a institucionální tlak na očkování. Nepovažuje za vhodnou ani úhradu vakcín proti chřipce zdravotními pojišťovnami.
Ve čtvrtek podle Vojtěcha se Sílou a dalšími zástupci SPD jednal premiér Andrej Babiš (ANO). "Pan premiér řekl kolegům ze SPD, ať pošlou připomínky, a my je vypořádáme. Ale jasně tam zaznělo, že se na principech nic nemění. Povinné vakcíny, které jsou zejména u dětského očkování, zůstávají povinné. Dobrovolné vakcíny, jako je třeba chřipková vakcína, zůstávají dobrovolné," řekl Vojtěch.
Je podle něj důležité zmiňovat nežádoucí účinky vakcín, ale benefity podle ministra silně převažují. "Pro rizikové skupiny, zejména 65 plus, je zcela zásadní, protože může znamenat nižší riziko hospitalizací a případně i úmrtí na chřipku," doplnil. Mezi úpravami strategie, o kterých je podle něj možné se bavit, je podle něj například očkování u zaměstnavatelů.
V Česku se lidé povinně očkují proti devíti nemocem, jako jsou spalničky, černý kašel nebo záškrt. Další očkování podstupují lidé dobrovolně, buď si je platí sami, nebo je hradí zdravotní pojišťovny. Dětem platí například ochranu proti rotavirům, lidskému papilomaviru (HPV) nebo meningokoku, všem dospělým vakcíny na covid-19, starším 50 let očkování proti klíšťové encefalitidě a lidem nad 65 let proti chřipce.
Strategie s žádnými novými povinnými vakcínami nepočítá, chce očkování propagovat, aby se zvýšil podíl lidí, kteří se nechávají očkovat dobrovolnými vakcínami. Socioekonomické dopady nízkého podílu očkovaných lidí dokument vyčísluje na desítky miliard korun ročně. Jen chřipka podle strategie každoročně vyřadí z práce více než 100 tisíc lidí, což znamená ztrátu téměř dvě miliardy korun. Očkování proti chřipce absolvuje každoročně asi sedm procent Čechů, ze seniorů čtvrtina. Zvýšení si Vojtěch slibuje i od plánovaného rozšíření možnosti očkovat na všechny odbornosti lékařů, všeobecné sestry nebo lékárny.