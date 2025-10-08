Vláda stvrdí platy bezpečnostních sborů a učitelů, dál se s odbory nedohodla
Vláda se s odbory ani v úterý nedohodla na růstu platů ve veřejné sféře. Platí pouze dřívější domluvy o růstu platů v příštím roce u bezpečnostních sborů a pedagogů, které kabinet potvrdí zřejmě příští týden. Rozhodovat, jak porostou po novém roce platy dalších zaměstnanců ve veřejné sféře, už po volbách kabinet s ohledem na rozpočtové dopady nechce.
"Chybí skoro okolo pěti miliard korun. Nám nepřijde úplně ideální, když budoucí vláda počítá s rozpočtovým provizoriem, abychom vydávali dohodu, kde by skoro pět miliard nebylo krytých," uvedl po jednání s odborovými předáky končící ministr sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) s tím, že kabinet ještě probere možnost přidat všem paušálně 2000 korun.
Vzhledem k dohodám s bezpečnostními sbory a pedagogy podle něj každopádně výrazná část lidí bude mít jistotu. Pokrýt další požadavky odborů by podle něj znamenalo buď ubrat na odměnách, nebo navýšit celkový objem. Učitelům by se měl podle dřívějších dohod zvýšit tarif od ledna o sedm procent, asistentům o 2000 korun. Přidání bezpečnostním složkám má činit pět procent.
Podle odborových předáků budou po vítězi voleb - hnutí ANO - odbory požadovat stejně jako po končící vládě pro hůř placené profese růst tarifů o devět procent a pro ostatní o šest procent. "Bylo nám v určité fázi navrženo, že by mohlo být dosaženo dvoutisícového plošného přidání všem zaměstnancům, to ale pro nás není řešení," řekl místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jiří Vaňásek. Odbory chtějí vyšší růst platů hůře placeným, což by v tomto případě nebylo možné, doplnil. čtk