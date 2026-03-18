Vláda mění hlavy úřadů pro digitalizaci a informatiku. Jde o klíčovou oblast pro bezpečnost státu
V čele Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT) skončil Jan Ďoubal. V agentuře působil deset let. Odvolání mu v úterý oznámil první náměstek ministerstva vnitra Lukáš Klučka. Napsal to dnes server Hospodářských novin HN.cz.
Vláda nedávno vyměnila i ředitele Digitální informační agentury a jmenovala také nové zmocněnce pro digitalizaci a AI. Ďoubal NAKIT vedl od března 2023, několik měsíců předtím už byl pověřený řízením agentury po konci Vladimíra Dzurilly.
"Poslední dny jsem měl pocit, že se to stane. Řekl mi, že realizace některých projektů nejde tak, jak se očekávalo, a že mají jiný pohled na to, jak se má NAKIT vést," řekl HN Ďoubal. Jednání podle něj ale bylo korektní.
Agenturu NAKIT podle Ďoubala výraznější personální zemětřesení nečeká. On sám prý neví o dalších lidech, kteří by v agentuře skončili. "Nejde podle mě o škrty, ale spíš snahu přeorganizovat státní IT. Doufám, že to nepovede k nějakému exodu, sám jsem kolegům řekl, že chci, aby tam zůstali a byli k NAKIT loajální. Nechci, aby šli na barikády. Chci aby dál pracovali a pokud tento krok NAKIT posílí, tak jedině dobře," uvedl Ďoubal.
Národní agentura pro komunikační a informační technologie byla založena v roce 2016 jako servisní organizace ministerstva vnitra. Poskytuje služby v oblasti informačních a komunikačních technologií s využitím více než 40 regionálních pracovišť. Zajišťuje mimo jiné koncepční rozvoj kritické komunikační infrastruktury a bezpečné řešení sdílených služeb státu.
čtk, tb