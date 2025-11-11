Vláda má ve středu projednat postup přeměny sídliště ve Šluknově s odkupem bytů
Vláda se chystá ve středu projednat postup veřejné správy při přeměně sídliště ve Šluknově na Děčínsku. Podle záměru by se byty v této vyloučené lokalitě měly vykoupit a převést na město. Místo by se mělo změnit v běžnou čtvrť. Zástupci Romů ve vládní radě pro záležitosti romské menšiny a síť organizací RomanoNet mají k navrhovanému materiálu výhrady. Obávají se selektivního přístupu k obyvatelům a jejich vystěhovávání bez zajištění důstojného bydlení.
Návrhem, který předložilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), se kabinet začal zabývat 22. října. Projednávání přerušil. Řešení situace na sídlišti navrhla s městem Šluknov a Ústeckým krajem Agentura pro sociální začleňování, která pod MMR spadá. Koncept schválilo v polovině června šluknovské zastupitelstvo. Agentura to pak označila za začátek přeměny největší vyloučené lokality v Česku a první krok ve víceletém procesu řízené revitalizace a desegregace. Pilotní projekt má postup ověřit.
Podle schváleného konceptu má Šluknov asi 5700 obyvatel, pětina lidí nad 15 let je v exekuci. Na sídlišti žilo podle odhadů v březnu 1000 až 1500 lidí, většina z nich ve vyloučení. Podle katastru bylo v březnu v místě 513 bytů, z nich 414 vlastnily firmy tří společníků a dalších 69 jiný majitel. Autoři u nich mluví o obchodu s chudobou či o podezření na něj. Jiní vlastníci mají 30 bytů. Město nemá žádný. Na odkup a následné opravy chce radnice vyčlenit peníze, nechce se ale předlužit. Do financování by se tak podle záměru měl zapojit kraj, MMR, další instituce či soukromí investoři. Využít by se měly i evropské dotace. Potřeba bude také posílit a zaplatit sociální pracovníky.
Podle dosavadních informací by se měly odkoupit čtyři stovky bytů za 285 milionů korun. Autoři v konceptu píšou o citlivém přestěhování domácností po městě či regionu. V bytových domech má ubýt bytů nejméně o polovinu. Vyloučení mají tvořit nejvýš pětinu nájemníků objektu. Podpořit je má sociální práce a poradenství. Přibýt mají rodinné domy. Zbylé budovy by mohl využít kraj či jiní provozovatelé pro sociální služby a byty pro seniory. Nájemní smlouvy by měly mít standardní podmínky a délku bez řetězení krátkodobých kontraktů a nájemné by mělo být obvyklé pro lokalitu, stojí v konceptu.
Dokument, který má projednat vláda, kritizují zástupci Romů ve vládní radě pro záležitosti romské menšiny a síť 18 organizací RomanoNet. Jejich stanovisko zveřejnil server Romea.cz. Podle pisatelů návrh počítá po výkupu bytů se zavedením půlročních nájemních smluv bez jasných podmínek pro prodloužení. Obávají se selektivního přístupu k nájemníkům a vystěhovávání bez zajištění důstojného bydlení. Požadují dodatečné zapojení lidí ze sídliště do projektu. Nabízejí spolupráci.
Sídliště navštívil v říjnu prezident Petr Pavel. Pokud by podle něj řešení bylo úspěšné, dalo by se využít i v dalších místech Česka. Vedení města věří, že návštěva hlavy státu přispěla k tomu, že se projekt po změně vlády nezastaví. ok