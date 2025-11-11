Letoun turecké armády havaroval v Gruzii, na palubě bylo 20 osob
Nákladní letoun turecké armády havaroval na gruzínském území blízko hranice s Ázerbájdžánem. Na palubě bylo podle tureckého ministerstva obrany 20 vojáků včetně posádky. Letadlo typu C-130 vzlétlo z Ázerbájdžánu a bylo na cestě zpět do Turecka. Turecké ani gruzínské úřady však prozatím neinformovaly o počtu případných obětí.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyjádřil naději, že obětí bude co nejméně, ale zároveň podle agentury AFP naznačil možnost, že si nehoda oběti vyžádala, když řekl: "Kéž se Bůh slituje nad našimi mučedníky."
"Naše vojenské nákladní letadlo C-130, které vzlétlo z Ázerbájdžánu a vracelo se domů, havarovalo na hranicích Gruzie a Ázerbájdžánu," oznámilo turecké ministerstvo na sociální síti X. Dodalo, že pátrací a záchranné akce byly zahájeny ve spolupráci s gruzínskými a ázerbájdžánskými úřady.
Videozáznam, který údajně zachycuje nehodu, podle agentury AP odvysílala soukromá turecká televize NTV a další média. Letadlo je na něm podle agentury vidět, jak padá ve spirále a zanechává za sebou stopu bílého kouře. Podle gruzínského ministerstva vnitra letoun havaroval na území Gruzie asi pět kilometrů od hranic s Ázerbájdžánem,.
Turecké ozbrojené síly vojenské letouny C-130 hojně využívají k přepravě personálu a k logistickým operacím. Turecko a Ázerbájdžán udržují úzkou vojenskou kooperaci.