17:45

EK zveřejnila zprávu o migraci, ČR podle ní zažívá významnou migrační situaci

Počet nelegálních překročení hranic EU se za poslední rok snížil o 35 procent, uvedla dnes Evropská komise ve své první výroční zprávě o migraci a azylu. Komise rozhodla rovněž o takzvaném mechanismu solidarity, tedy které země EU jsou pod migračním tlakem a jak by jim ostatní státy měly v rámci solidarity pomoci. Česká republika spadá do kategorie zemí, které zažívají významnou migrační situaci, proto si může požádat o vynětí z mechanismu solidarity, dodala komise. ok

