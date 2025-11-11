EK zveřejnila zprávu o migraci, ČR podle ní zažívá významnou migrační situaci
Počet nelegálních překročení hranic EU se za poslední rok snížil o 35 procent, uvedla dnes Evropská komise ve své první výroční zprávě o migraci a azylu. Komise rozhodla rovněž o takzvaném mechanismu solidarity, tedy které země EU jsou pod migračním tlakem a jak by jim ostatní státy měly v rámci solidarity pomoci. Česká republika spadá do kategorie zemí, které zažívají významnou migrační situaci, proto si může požádat o vynětí z mechanismu solidarity, dodala komise. ok