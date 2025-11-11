Catherine Connolly byla jmenována desátou prezidentkou Irska
Desátou prezidentkou Irska byla v úterý v Dublinu jmenována Catherine Connolly. Nahradila tak Michaela Higginse, který zastával funkci hlavy státu od roku 2011. Connollyová se stala třetí ženou, která zastává tento post.
Levicová politička, která je známá jako kritička USA a EU, po své inauguraci řekla, že Irsko má historii neutrální a mírové země, která má předpoklady k prosazování alternativ k válce. "Naše činy budou utvářet svět, který zdědí naše vnoučata," uvedla během svého proslovu. Již před svým zvolením obvinila NATO z militarismu a přirovnala zvýšené německé výdaje na obranu ke 30. letům 20. století.
Connolly získala v říjnových volbách 63 procent hlasů a zvítězila s velkým náskokem nad ostatními kandidáty. Podle politologů se jí podařilo zmobilizovat levicové voliče a mladé lidi, na které zapůsobil její přímočarý styl a propalestinské názory. Ačkoli má z pozice prezidentky omezenou politickou moc, její působení by mohlo znamenat zvýšení napětí mezi prezidentským úřadem a vládou.
U procesu jmenování do prezidentského křesla byl přítomný také irský premiér Micheál Martin. Ten uvedl, že si je jistý, že nová prezidentka bude dobře sloužit své vlasti. Zároveň poděkoval odstupujícímu prezidentovi Higginsovi za jeho dlouholetou práci v úřadu.
Funkce irského prezidenta je spíše ceremoniální, zastupuje stát na mezinárodní scéně, jmenuje premiéra či podepisuje zákony přijaté parlamentem. Higgins si získal pověst osoby, která posouvala hranice prezidentské funkce, protože se často vyjadřoval k vládní domácí a zahraniční politice.