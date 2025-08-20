Vláda chce prodloužit stav nebezpečí u Hustopečí
Ministři se dnes sejdou po dovolené na zasedání kabinetu ve Strakově akademii poprvé od 23. července. Na žádost hejtmana Olomouckého kraje by měli prodloužit stav nebezpečí v okolí Hustopečí nad Bečvou, kde pokračuje likvidace benzenu uvolněného do půdy při únorové nehodě a následném požáru vlaku. Opatření umožňuje rychlejší organizaci sanace. Vláda může zvláštní režim prodloužit vždy jen o 30 dnů, dnes se tomu budě věnovat popáté. Kdyby lhůtu neprodloužila, skončil by zvláštní režim v lokalitě v pondělí 25. srpna.
Do voleb zbývá šest týdnů, kabinet proto na programu nemá, až na jeden, návrhy změn zákonů, které by už Sněmovna nestačila projednat. Ministři ale posoudí řadu nařízení, k nimž souhlas poslanců kabinet nepotřebuje. Vyslechnou také výroční zprávy, například o stavu kybernetické bezpečnosti za loňský rok či o elektronizaci a stavu veřejných zakázek.
Ministři projednají také změnu na postu zmocněnce pro zastupování státu před Soudním dvorem Evropské unie. Martina Smolka mířícího do čela stálé mise ve Vídni by měl podle serveru iROZHLAS nahradit právní expert ministerstva zahraničí Jiří Vláčil.
Ministerstvo pro místní rozvoj předkládá návrh nařízení vlády o podpoře bydlení, kterým by se mohl rozšířit okruh lidí ohrožených bytovou krizí s nárokem na pomoc. Ministr Petr Kulhánek (za STAN) už dříve uvedl, že se na navýšení koeficientu životního minima domluvil s předsedy stran vládní koalice. Ministři by měli také projednat plán s opatřeními na podporu kolektivního vyjednávání.
Vyšší by mohl být příspěvek státu i evropské dotace na projekty, které by vedly k rozšíření kolektivních smluv na víc zaměstnanců. Cílem je, aby tyto dohody o pracovních podmínkách či růstu mezd pokrývaly 80 procent pracovníků v Česku. Nyní je to asi 35 procent.
Návrh nařízení o povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech počítá s povinností hlásit pracovní úrazy úřadům elektronicky. Oznamovat je budou přes portál inspekce práce. Upraví se i evidence pracovních zranění či zasílání záznamů o nich. Na stůl ministři dostanou také nařízení o podmínkách mimořádné finanční podpory pro zemědělská odvětví zasažených nepříznivými klimatickými jevy.
Jediná předkládaná novela zákona má zamezit klamání o dopadech výrobků na životní prostředí. Zakazuje například prezentovat zboží jako šetrné k přírodě, aniž by to výrobce patřičně doložil, nebo záměrně omezovat jeho životnost. Posílit by se mimo jiné měla také informovanost spotřebitelů o možné opravě výrobků.
Protože se vláda sejde po delší době, je možné, že se ministři budou věnovat i aktuální mezinárodní situaci včetně jednání o budoucnosti Ukrajiny či vyslechnou informace o postupu osvětlování bitcoinové aféry, kvůli které na konci května odstoupil ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).
V souvislosti s blížícími se volbami vláda rozhodne o navýšení peněz pro policisty, kteří budou třeba k zajištěním bezpečnosti při hlasování. čtk, ok