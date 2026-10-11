V Plzni se o Senát střetnou Karel Řehka (STAN) a Lucie Kantorová (ANO)
Do druhého kola senátních voleb v obvodu číslo 9 Plzeň-město postoupil bývalý náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka (STAN). Za týden se utká s náměstkyní plzeňského primátora pro školství a cestovní ruch Lucií Kantorovou (ANO). Řehka, který kandiduje za STAN jako nestraník, získal 32,03 procenta hlasů, druhá Kantorová má 28,18 procenta hlasů. Dosavadní senátor Lumír Aschenbrenner (ODS) skončil se 18,74 procenta na třetím místě, a mandát tak neobhájil. Voleb se zúčastnilo 39,87 procenta z celkem 36 991 voličů obvodu, o hlasy usilovalo osm kandidátů.
Čtvrtá skončila s 8,04 procenta hlasů pediatrička a primářka plzeňské dětské Nemocnice u Sv. Jiří Daniela Pousková za hnutí Pro Plzeň, pátý byl kandidát SPD Július Líška, pro něhož hlasovalo 5,21 procenta voličů, šestý Jiří Valenta z KSČM dostal 4,1 procenta hlasů, geograf a hydrolog Bohumír Janský za SEN 21 dostal 2,76 hlasů a jaderný energetik Jaroslav Novák za hnutí Jasný signál nezávislých dostal 0,9 procenta hlasů.
V roce 2020 zvítězil v Plzni-město Aschenbrenner. Ve 2. kole získal 59,33 procenta hlasů. Druhý skončil Daniel Kůs (Piráti). Občanský demokrat Aschenbrenner, který byl současně od roku 1998 starosta obvodu Plzeň 2, byl senátorem dvě volební období.