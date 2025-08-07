V Myanmaru zemřel Myin Šwei, úřadující prezident po převratu z roku 2021
Ve věku 74 let dnes v Myanmaru (dříve známém jako Barma) zemřel Myin Šwei, který se po vojenském převratu v roce 2021 stal úřadujícím prezidentem, podle právníků ale nelegálně. Funkce se vzdal ze zdravotních důvodů loni v červenci ve prospěch vůdce junty Mina Aun Hlaina. Informovala o tom agentura AP. Šwei se také podílel na potlačení protestů v roce 2007, při němž zemřely desítky lidí.
Podle místních médií byl Šwei dva týdny v kritickém stavu ve vojenské nemocnici v metropoli Neipyijtu. Jako generál se Šwei v roce 2002 podílel na zatýkání rodinných příslušníků diktátora Nei Wina a o dva roky později na zadržení expremiéra Kchin Ňjuna. Dohlížel také na potlačení protestů v roce 2007, které vedli buddhističtí mniši a které jsou označovány jako šafránová revoluce. Tehdy zahynuly desítky lidí a stovky dalších byly zatčeny.
Šwei se stal úřadujícím prezidentem na začátku února 2021, kdy armáda pod Hlainovým velením provedla státní převrat, zadržela šéfku vlády Do Aun Schan Su Ťij, prezidenta Win Myina a některé další politiky a vyhlásila výjimečný stav. Šwei se funkce ujal coby první viceprezident. Právní experti to ale označili za nelegální s tím, že jeho předchůdce z úřadu neodstoupil ani nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům. Jako úřadující prezident předsedal vládní Národní radě pro obranu a bezpečnost, kterou ale prakticky kontrolovala armáda. Ve funkci pak mimo jiné obnovoval výjimečný stav, zatímco Hlain vykonával všechny vládní funkce.
Média loni v červenci oznámila, že Šwei trpí neurologickými problémy, kvůli nimž nemůže vykonávat běžné denní činnosti. Šwei proto pověřil Hlaina také prezidentskými povinnostmi a vzal si zdravotní dovolenou. Vrchní velitel myanmarské armády Hlain se chopil moci 1. února 2021, kdy vojáci svrhli demokraticky zvolenou vládu vedenou nositelkou Nobelovy ceny za mír Su Ťij, z Národní ligy pro demokracii (NLD), a zastavili desetiletí reforem a ekonomického růstu. Junta puč zdůvodnila údajnými podvody při volbách z listopadu 2020, které drtivě vyhrála NLD. Myin Šwei byl jedním z vojenských představitelů, na které ministerstvo financí USA kvůli tomu uvalilo sankce.
Hlain minulý čtvrtek uvedl, že vyjma devíti oblastí přestal v Myanmaru platit výjimečný stav, aby se země mohla připravit na parlamentní volby. Ty by se měly konat letos v prosinci a lednu. Opozice je ale považuje za frašku a plánuje se jich neúčastnit, protože je většina opozičních vůdců zadržována a Hlain bude stát v čele vládní komise dohlížející na volby.
čtk, maf