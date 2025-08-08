V Dukovanech začal geologický průzkum pro nové bloky, vrtů bude okolo 300
V Dukovanech dnes začal geologický průzkum pro dva nové jaderné bloky. Odborníci tam uskuteční okolo 300 vrtů do hloubky až 140 metrů. Pro korejskou společnost KHNP, která získala zakázku na stavbu bloků, průzkum zajišťuje firma ČEZ Energetické produkty a její subdodavatelé. Vrtné soupravy budou na nynějších polích u elektrárny pracovat do konce letoška, nejspíš do poloviny listopadu, řekl novinářům při dnešním zahájení průzkumu Petr Závodský, předseda představenstva společnosti Elektrárna Dukovany II.
"Jsem rád, že necelé dva měsíce po podpisu smlouvy můžeme zahájit první reálné práce v terénu. Považuji za důležité, že od počátku tyto práce provádějí zkušení odborníci ze specializované české dodavatelské společnosti," řekl generální ředitel KHNP Ču Ho-wang.
Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) je přesvědčený, že se naplní očekávané zapojení českého průmyslu do projektu. "Je důležité, že věci běží podle plánu," uvedl k chystané stavbě bloků.
V lokalitě pro nové bloky už byl geologický průzkum udělaný dříve, i kvůli tomu, aby ČEZ mohl získat povolení k jejich umístění. "Průzkum, který začíná dnes, je určený pro konkrétní korejský projekt," řekl Závodský. Práce budou přibližně na 200 hektarech pozemků. "Nejen na té výstavbové ploše, ale děláme je i na ploše zařízení staveniště. Tam ty vrty nejsou tak hluboké, ale děláme je i tam," uvedl. Prověřovat se bude i další území potřebné pro technické zázemí bloků. Na průzkumech se budou podílet čtyři desítky pracovníků. Rozmezí vrtů bude od pěti do 140 metrů.
Získané vzorky se budou následně vyhodnocovat v laboratoři. Závěrečná zpráva bude hotová ve druhém čtvrtletí příštího roku, uvedl Závodský. Pole, na nichž se bude letos pohybovat až deset vrtných souprav, už jsou sklizená. Po dokončení průzkumu se vrátí do původního stavu a budou do zahájení stavby opět sloužit zemědělcům.
Průzkumy jsou potřeba pro další povolovací proces. Stavební povolení pro nové bloky by firma ČEZ chtěla mít v roce 2029. První blok by měl být hotový v roce 2036 a druhý pak s ročním odstupem.
Na zámku ve Valči na Třebíčsku dnes také zástupci korejské společnosti podepsali partnerskou smlouvu o spolupráci se sdružením Energetické Třebíčsko. Cílem je podle sdružení rozvoj energetiky a podpora regionálního hospodářství a zapojení místních firem do mezinárodních projektů po boku KHNP a dalších korejských firem. "Partnerství s KHNP je pro nás potvrzením velmi dobrých vztahů, které jsme si za poslední roky vybudovali," uvedl předseda sdružení Vítězslav Jonáš.
Ve Valči byla také podepsaná sponzorská smlouva mezi KHNP a třebíčským hokejovým klubem SK Horácká Slavia a vysazený "strom spolupráce" v zámeckém parku.
Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou vůbec. Náklady při výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun.
Jaderná elektrárna Dukovany má nyní čtyři bloky, které byly uváděné do provozu v letech 1985 až 1987. KHNP uzavřela se společnosti Elektrárna Dukovany II, která má jako investor projekt na starosti, dohodu o stavbě bloků letos v červnu. Rámcový kontrakt zastřešuje dvě smlouvy. První je na výstavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech, druhá pak na dodávku jaderného paliva.
čtk, maf