Útočník na úřadě v Chřibské měl čtyři zbraně a vystřílel několik desítek nábojů
Útočník na úřadě v Chřibské na Děčínsku v pondělí vystřílel několik desítek nábojů, měl u sebe čtyři nelegálně držené zbraně, uvedl v tiskové zprávě mluvčí policie Kamil Marek. Policie se devětatřicetiletým střelcem zabývala už v minulosti. Měl za sebou mimo jiné majetkovou i drogovou trestnou činnost a řídil auto pod vlivem drog. Vyšetřovatelé budou v úterý prohledávat jeho bydliště. Po útoku zemřel zaměstnanec úřadu, po smrti je také pachatel, jenž proti sobě obrátil zbraň. Zraněných je šest lidí.
"V době útoku u sebe měl čtyři nelegálně držené střelné zbraně, revolver, samonabíjecí pušku a dvě samonabíjecí pistole," popsal mluvčí. Zbraně policisté zajistili a nechají je podrobit balistickým expertizám. Dosud policie zajistila desítky stop, které budou posuzovat znalci. Přesnou příčinu úmrtí útočníka i oběti objasní soudní pitva.
Je možné, že jedna ze zraněných žen byla zasažena střelou ze služební zbraně. "K jejímu zásahu došlo při přestřelce s útočníkem krátce poté, co byl jeden z policistů postřelen palbou přes zavřené dveře a policisté proto střelbu opětovali," uvedl mluvčí.
Pondělní střelbou se proto zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Mezi zraněnými jsou tři policisté i starosta města Jan Machač). Dva lidé zůstali v nemocnici, čtyři lékaři propustili. Jeden ze zaměstnanců úřadu se podle mluvčího policie rozhodl vyskočit z okna.
Motiv činu se kriminalisté nadále snaží objasnit. Nejpravděpodobnější verzí se jeví vyřizování osobních účtů. Ve městě se mezi místními spekuluje o tom, že útočník byl synem zaměstnankyně úřadu a měl problémy s drogami.
K osobě pachatele se policie zatím odmítla vyjádřit. Případ kriminalisté kvalifikovali jako zvlášť závažný zločin vraždy. Policie také zahájila úkony trestního řízení ve věci pro nedovolené ozbrojování, protože muž střílel z nelegálně držené zbraně.