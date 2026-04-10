Ukrajinští vojáci sestřelují íránské drony v Perském zálivu
Ukrajinští vojenští experti vyslaní na Blízký východ sestřelili v několika zemích blíže neupřesněný počet íránských dronů, a to i poháněných proudovými motory. Uvedl to dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálních sítích, na nichž citoval předchozí vlastní vyjádření před novináři.
Boje na Blízkém východě začaly v poslední únorový den vzdušnými útoky Spojených států a Izraele na Írán, který odpověděl útoky na cíle na Blízkém východě včetně oblasti Perského zálivu. Ukrajina se zapojila do obrany některých dotčených zemí ještě dříve, než bylo tento týden domluveno příměří.
"Zničili jsme íránské 'šáhedy'? Ano, zničili. Udělali jsme to jen v jedné zemi? Ne, v několika. A podle mého názoru je to úspěch. Nešlo o výcvikovou misi ani cvičení, ale o podporu při budování moderního systému protivzdušné obrany, který může skutečně fungovat," uvedl Zelenskyj.
Mezi ukrajinskými experty vyslanými na Blízký východ jsou podle prezidenta specialisté na obsluhu stíhacích dronů a na elektronický boj, který slouží ke zmatení a zneškodnění nepřátelských dronů. Specialisté některým zemím předvedli, jak stíhací drony používat.
"V těch zemích, které nám otevřely své systémy protivzdušné obrany, naši experti dokázali velmi rychle poradit, jak tyto systémy posílit. V některých případech jsme se přímo podělili o své zkušenosti s reálnou obranou. V každém případě to vše mělo velmi pozitivní výsledek a vzbuzuje to respekt vůči Ukrajině. Sestřelovali jsme také drony s proudovými motory. Myslím, že je to velmi dobrý signál. Ukázali jsme, že to funguje. Teď je jen otázkou času, kdy začneme s hromadnou výrobou stíhaček, které budou ničit drony s proudovými motory," dodal Zelenskyj.
Prezident poprvé hovořil o operacích na Blízkém východě s novináři ve středu, ale na rozhovor bylo uvaleno embargo, a to až do dnešního dne, uvedla AP.
Ukrajina podle Kyjeva od roku 2022 čelila útokům téměř 60.000 dronů, které Írán poskytl Rusku. Rusko téměř každou noc vysílá proti Ukrajině stovky dronů, převážně strojů Geraň-2, což je podle dostupných informací ruský název pro dron Šáhed-136 íránské konstrukce, který nyní Rusko vyrábí zřejmě v licenci. Írán ovšem tyto stroje ruským silám na počátku ruské invaze do sousední země také přímo dodával. Ukrajina nyní vyrábí drony schopné ničit nepřátelské bezpilotní letouny.
Státům zasaženým íránskými útoky Ukrajina nabídla, aby místo nákladných střel do systémů protivzdušné obrany používaly její stíhače dronů a střely poskytly její armádě. Ukrajinští představitelé říkají, že jsou nutné k odrážení raketových útoků, které Rusko proti Ukrajině podniká prakticky denně.
Zelenskyj neuvedl, ve kterých zemích se Ukrajinci do operací zapojili. Dříve uvedl, že v regionu bylo nasazeno 228 ukrajinských expertů. Výměnou Ukrajina dostává zbraně na ochranu své energetické infrastruktury, spolu s ropou a v některých případech i finančními dohodami. Dohody podle prezidenta posílí energetickou stabilitu Ukrajiny a partnerství pomůže rozšířit export výrobků ukrajinského obranného průmyslu. "Pomáháme posilovat jejich bezpečnost výměnou za příspěvky k odolnosti naší země. To je mnohem víc než jen přijímání peněz," řekl Zelenskyj.
Boje na Blízkém východě vyvolaly obavy, že konflikt na Blízkém východě by mohl odklonit západní vojenskou podporu od Ukrajiny, což se týká zejména zbraní protivzdušné obrany. Zelenskyj však uvedl, že partneři pokračují v dodávkách střel pro systémy Patriot. Dodal, že v posledních dnech dorazila nová dodávka a že Ukrajina spolupracuje se všemi partnery, aby zajistila fungování své protivzdušné obrany, dodala AP.
čtk, tb