Ukrajina opět zaútočila na ruský přístav Tuapse, úřady hlásí zničení čtyř člunů
Ukrajina v noci na dnešek znovu zaútočila na ruský přístav Tuapse. Místní úřady oznámily zničení čtyř ukrajinských námořních dronů. Obě strany zároveň hlásí likvidaci desítek nepřátelských bezpilotních prostředků.
"V pobřežních vodách Černého moře v oblasti Tuapse byly zneutralizovány čtyři bezposádkové čluny," uvedl krizový štáb ruského Krasnodarského kraje s tím, že jeden ze člunů explodoval v blízkosti pobřeží. "Tlaková vlna poškodila zasklení v patře dvoupatrového domu, garáž a loděnici. Při incidentu nebyl nikdo zraněn," napsal štáb.
Ukrajinská agentura Unian s odvoláním na telegramové kanály informovala o "pravděpodobném zásahu" v blízkosti mola číslo 167 v ruském černomořském přístavu.
Tuapse patří k největším přístavům v Rusku, slouží především pro vývoz ruské ropy a ropných produktů, obilí, hnojiv či zemědělských produktů. Sídlí zde také důležitá rafinerie. Ukrajina na Tuapse zaútočila naposledy začátkem listopadu, kdy ruské úřady informovaly o poškození přístavu a ropného tankeru.
Ukrajina se k dnešnímu útoku zatím nevyjádřila. Obě strany tvrdí, že jejich útoky na území druhé strany mají za cíl zničit infrastrukturu klíčovou pro celkové válečné úsilí nepřítele.
Obě válčící strany dnes zároveň oznámily útoky desítek bezpilotních letounů nepřítele. Podle ukrajinského letectva v noci na dnešek zaútočilo Rusko na Ukrajinu 67 útočnými drony, dvěma balistickými střelami Kinžal a pěti střelami ze systému protivzdušné obrany S-300 či S-400. Z toho 52 dronů ukrajinská protivzdušná obrana zničila, zaznamenáno bylo 15 zásahů na celkem devíti místech.
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že v noci na dnešek ruská protivzdušná obrana zničila či zachytila 71 ukrajinských dronů, nejvíce z nich nad územím příhraniční Brjanské oblasti.
Rusko obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinských útoků, ale pouze o sestřelených dronech. Ruský resort obrany nehlásí ani případné škody. Regionální ruští činitelé zpravidla informují o určitých škodách nebo případně zraněných či zabitých civilistech.