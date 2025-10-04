U Starostů panuje klid a zima
Ve volebním štábu STAN je krátce po uzavření volebních místností relativní klid. Do štábu začínají dorážet první politici. Mezi prvními dorazila místopředsedkyně Michaela Šebelová, podle které se straně zvlášť povedl hlavně závěr kampaně, kdy se snažili přesvědčovat voliče všech demokratických stran. Předseda hnutí Vít Rakušan má dorazit kolem půl čtvrté, lidé si tak zatím povídají a sledují televizní obrazovky, kde se začínají sčítat první hlasy. Obsluha ale musí rychle doplňovat čaj, po kterém je velká poptávka, protože ve štábu zlobí topení.
