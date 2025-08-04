Trumpův zmocněnec Witkoff ve středu navštíví Rusko
Steve Witkoff, zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa, ve středu navštíví Rusko. Uvedla to dnes ruská státní agentura TASS s odvoláním na nejmenované zdroje v Rusku a Spojených státech. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov předtím nevyloučil možnost setkání Witkoffa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem tento týden. Trump dříve oznámil, že ve středu nebo ve čtvrtek možná Witkoffa vyšle do Ruska na jednání ohledně příměří na Ukrajině, podle amerického prezidenta o setkání požádala ruská strana. Zároveň Trump znovu varoval Moskvu, že uvalí na Rusko sankce, pokud do pátku nepřistoupí na příměří na Ukrajině.
"Nevylučujeme možnost takové schůzky," řekl mluvčí Kremlu k setkání Witkoffa s Putinem s tím, že dosavadní kontakty s Trumpovým zmocněncem byly "konstruktivní a důležité". "Pana Witkoffa v Moskvě vždy rádi uvidíme", dodal Peskov. Trump dal původně Putinovi 50 dní na změnu přístupu k válce, na konci července však lhůtu zkrátil na deset dní. Trump uvedl, že po jejím vypršení hodlá proti Rusku zavést cla a další opatření, pokud Moskva nepokročí na cestě k míru.
Witkoff kvůli hledání možností jak dosáhnout příměří navštívil Rusko opakovaně, k zastavení bojů to ale nevedlo. V dubnu Putin při jednání s Witkoffem řekl, že Moskva je připravena s Kyjevem jednat bez předběžných podmínek. Následná rusko-ukrajinská jednání v Istanbulu ale příměří nepřinesla. Peskov dnes také uvedl, že Putin nevylučuje setkání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským poté, co bude schůzka náležitě připravena na expertní úrovni a budou překonány názorové rozdíly. Zelenskyj minulý týden zopakoval, že je připraven se s Putinem sejít osobně a posunout se dál od pouhých prohlášení a technických setkání na nižší úrovni.
