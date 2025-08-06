0:00
6. 8. 2025

Trumpův zmocněnec Witkoff přijel do Moskvy na jednání s ruskými činiteli

Zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff ráno přicestoval do Moskvy, kde by dnes měl jednat s vůdčími ruskými činiteli o možnostech příměří s Ukrajinou. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP. Trump v úterý prohlásil, že po dnešních jednáních rozhodne o případných sankcích proti zemím nakupujícím ruskou ropu.

Witkoff do Moskvy dorazil dva dny před pátečním vypršením Trumpova termínu, do kterého má podle šéfa Bílého domu ruský prezident Vladimir Putin čas dát najevo ochotu uzavřít příměří s Ukrajinou, kterou na Putinův rozkaz napadla ruská vojska v únoru 2022. Pokud Kreml na klid zbraní nekývne, Trump hrozí uvalením sekundárních stoprocentních cel na odběratele ruské ropy, aby přiměl Moskvu ukončit válku.

Witkoffa podle Reuters na letišti uvítal Putinův vyjednávač Kirill Dmitrijev. Právě on se společně s Putinem a jeho poradcem Jurijem Ušakovem účastnil v dubnu jednání s Witkoffem, z nichž ale tehdy žádný posun v situaci na Ukrajině nevzešel.

čtk

