Trump zavádí dodatečné clo na dovoz z Indie kvůli nákupům ruské ropy
Americký prezident Donald Trump dnes vydal nařízení uvalující dodatečné 25procentní clo na dovoz zboží z Indie. Reaguje tak na skutečnost, že Indie pokračuje v nákupech ruské ropy, oznámil Bílý dům. Dodatečné clo vstoupí v platnost za 21 dnů, celkové celní zatížení indického zboží dováženého do Spojených států se tak zdvojnásobí na 50 procent.
Trump plány na zavedení dodatečného cla avizoval již v pondělí. Indie podle něj nakupuje značné objemy ruské ropy, kterou dál prodává s vysokými zisky na volném trhu, čímž pomáhá financovat válku na Ukrajině. "Vůbec se nezajímají o to, kolik lidí na Ukrajině zabíjí ruská válečná mašinerie," napsal americký prezident na své sociální síti Truth Social.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v úterý prohlásil, že Moskva vyhrůžky Spojených států vůči Indii v souvislosti s nákupem ruské ropy registruje a nepovažuje tento postup za legitimní. Suverénní státy mají podle něj právo vybírat si obchodní partnery na základě vlastních zájmů.
Indie od začátku plošné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 nákupy ruské ropy výrazně zvýšila. Z Ruska nyní pochází více než třetina indického dovozu této suroviny, zatímco před válkou na Ukrajině to bylo méně než jedno procento. Trumpův krok by mohl vést k dalším komplikacím ve vztazích mezi USA a Indií. Přichází v době, kdy se objevily informace, že indický premiér Naréndra Módí se poprvé za více než sedm let chystá navštívit Čínu, upozornila agentura Reuters.
čtk, maf