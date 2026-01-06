Trump: USA pomohou obnovit energetickou infrastrukturu Venezuely do 18 měsíců
Spojené státy by mohly ropným společnostem poskytnout dotace na obnovu energetické infrastruktury Venezuely, což by mohlo být hotovo do 18 měsíců, řekl americký prezident Donald Trump v rozhovoru se stanicí NBC News. Představitelé ropných gigantů Chevron, ConocoPhillips a ExxonMobil se tento týden plánují setkat s Trumpovou administrativou, aby s ní diskutovali o situaci ve Venezuele, napsal web stanice CBS News s odvoláním na své zdroje.
Ve Venezuele se nebudou konat nové volby do 30 dnů, protože je třeba, aby USA nejprve situaci v této latinskoamerické zemi napravily, míní šéf Bílého domu. Americké jednotky v sobotu podnikly útok na Venezuelu a unesly tamního prezidenta Nicoláse Madura do USA, kde čelí obvinění z podílu na pašování drog do země.
"Bude nutné na to vynaložit obrovské množství peněz. Ropné společnosti je vynaloží, a poté jim budou vyplaceny námi nebo ze zisků," řekl Trump o americkém plánu ohledně venezuelské ropné infrastruktury.
Očekává se, že americký ministr energetiky Chris Wright se setká se zástupci ropných společností ve čtvrtek, uvádí CBS News. Setkání podle stanice přichází v době, kdy Trump tlačí na ropné společnosti, aby investovaly ve Venezuele.
Jedinou americkou ropnou společností, která ve Venezuele nyní působí, je Chevron. Má tam jednak vlastní těžbu, jednak se podílí na těžbě s venezuelskou státní společností PDVSA. Umožňuje mu to výjimka z amerických sankcí, které se vztahují na venezuelský sektor těžby ropy. Další velké americké firmy z tohoto odvětví, včetně společností ExxonMobil a ConocoPhillips, Venezuelu opustily, když tehdejší prezident Hugo Chávez v roce 2006 znárodnil podíly zahraničních soukromých firem.
Trump v pondělí poskytl rozhovor stanici NBC News jen několik hodin poté, co byl Maduro předveden před newyorský soud, kde odmítl veškerá obvinění z obchodování s drogami. Venezuelská vláda o rostoucím tlaku ze strany Spojených států v posledních měsících tvrdila, že Washington usiluje o násilnou změnu režimu s cílem zmocnit se obrovských ropných zásob země.
Americký prezident odmítl, že by se v příštích několika týdnech ve Venezuele mohly konat nové volby. "Musíme zemi nejdřív napravit. Nemůžete tam uspořádat volby...Ne, bude to nějakou dobu trvat. Musíme tu zemi opět uzdravit," prohlásil Trump. Zapojení Spojených států ve Venezuele podle něj bude mít na starost skupina vysokých představitelů jeho administrativy včetně ministra zahraničí Marka Rubia, ministra obrany Petea Hegsetha, zástupce personální šéfky Bílého domu Stephena Millera a viceprezidenta J. D. Vance.
Šéf Bílého domu trval na tom, že USA nejsou ve válce s Venezuelou. "Ne, nejsme. Jsme ve válce s lidmi, kteří prodávají drogy," řekl Trump. USA zajaly Madura podle Trumpa bez pomoci či zapojení jeho blízkého okruhu. Postu hlavy venezuelského státu se v pondělí ujala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguez. Trump uvedl, že Rubio, syn kubánských přistěhovalců, "s ní hovoří plynně španělsky", a označil jejich vztah za velmi silný.
Americký prezident zároveň zopakoval, že USA by mohly podniknout další vojenskou akci ve Venezuele, pokud Rodríguezová přestane s Washingtonem spolupracovat. Podle Trumpa to však nebude nutné. čtk