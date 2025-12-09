Trump prý neslíbil Orbánovi pomoc při "útoku na forint" - tenhle příslib si přitom maďarský premiér údajně z Washingtonu dovezl
Americký prezident Donald Trump popřel, že by maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi nabídl finanční pomoc v případě útoku na forint. Vyplývá z vyjádření, které zveřejnil server Politico. Orbán v listopadu po návštěvě Washingtonu oznámil, že Trump souhlasil s podporou maďarské ekonomiky v případě útoku spekulantů. Vzhledem k tomu, že forint v letošním roce zaznamenal jeden z největších růstů mezi světovými měnami, analytici nevidí pro takovou podporu velký důvod, poznamenala agentura Bloomberg.
"Ne, neslíbil jsem mu to, ale on o to rozhodně požádal," odpověděl Trump na otázku serveru Politico, zda slíbil Orbánovi finanční injekci v hodnotě až 20 miliard dolarů (417 miliard Kč).
Následně Trump znovu Orbána pochválil za to, že odmítá migraci. Neodpověděl ale na další otázky, zda by takový finanční balíček pro Maďarsko případně zvážil.
Forint po zveřejnění zprávy serveru Politico nejprve omezil své zisky, ale pak se vrátil na předchozí úroveň a v průběhu dne se obchodoval o 0,3 procenta dráž než v pondělí. Maďarská měna je jednou z nejvýkonnějších platidel v letošním roce - k euru zpevnila o 7,3 procenta a k dolaru o 21 procent, připomíná Bloomberg.
Spojené státy v říjnu podnikly kroky na podporu argentinské měny. Americký ministr financí Scott Bessent oznámil, že Spojené státy nakoupily argentinská pesa a uzavřely s argentinskou centrální bankou dohodu o výměně měn v hodnotě až 20 miliard dolarů. Část komentátorů to kritizovala s tím, že takový krok je v rozporu s Trumpovým sloganem Amerika na prvním místě (America First).
Trumpova administrativa vnímá argentinského prezidenta Javiera Mileie jako politického spojence. Mileiova strana v říjnu jasně ovládla volby do části argentinského parlamentu považované za test prezidentovy popularity. Milei vládne zhruba dva roky a prosazuje tvrdé rozpočtové škrty.
