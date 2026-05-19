Trump oznámil, že v zájmu jednání odkládá útok na Írán plánovaný na úterý
Prezident Spojených států Donald Trump na žádost Kataru, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů odložil nové údery proti Íránu, které byly plánované na úterý. Oznámil to na své sociální síti Truth Social, kde zároveň bez podrobností napsal, že se nyní konají "vážná jednání". Poznamenal, že pokud nebude s výslednou dohodou spokojen, podniknou Spojené státy rozsáhlý útok proti islámské republice.
"Katarský emír Tamím bin Hamad Sání, saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán a prezident Spojených arabských emirátů šajch Muhammad bin Zajd Nahaján mě požádali, abych odložil náš plánovaný vojenský útok na Íránskou islámskou republiku (...)," napsal Trump. Uvedl, že tito "skvělí vůdci a spojenci" se domnívají, že vznikne dohoda s Teheránem, která bude přijatelná pro USA, země Perského zálivu i další státy. "Tato dohoda bude zahrnovat, což je důležité, žádné jaderné zbraně pro Írán!" sdělil.
Trump uvedl, že z úcty ke zmíněným státníkům nařídil americkému ministrovi obrany Petu Hegsethovi, šéfovi amerického sboru náčelníků štábů Danielu Caineovi a armádě Spojených států, že plánovaný úterní úder na Írán se neuskuteční. "Dále jsem jim však nařídil, aby byli připraveni na plný a rozsáhlý útok na Írán, pokud nebude dosaženo přijatelné dohody," dodal.
USA s Izraelem na konci února zaútočily na Írán s deklarovaným cílem zabránit islámské republice získat jaderné zbraně. Teherán v minulosti opakovaně tvrdil, že o takové zbraně neusiluje a že jeho nukleární program je čistě mírový. Boje prozatím zastavilo příměří, které trvá přes měsíc. Zprávy, které Teherán či Washington zveřejňují, zatím nenaznačují blížící se mírové urovnání konfliktu. Spornými body možné mírové dohody jsou mimo jiné íránský požadavek na zrušení uvalených sankcí, spory o zablokovaný Hormuzský průliv nebo otázka íránského obohacování uranu.