Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
28. 7. 2025

Trump k Netanajhuovi: změnit způsob boje. Trump k Putinovi: zkracuji lhůtu, ještě nevím o kolik

Americký prezident Donald Trump dnes uvedl, že izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi řekl, že boj proti hnutí Hamás v Pásmu Gazy se bude muset změnit. Šéf Bílého domu, který je na návštěvě Skotska a dnes jedná s britským premiérem Keirem Starmerem také poznamenal, že obyvatelé Pásma Gazy teď potřebují jídlo a bezpečí. O věci bude jednat se Starmerem.

Při stejné příležitosti také vzkázal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že zkracuje svou nedávno vyřčenou padesátidenní lhůtu, v níž měl Putin přistoupit k jednání. Neřekl však o kolik. Po jejím uplynutí slíbil Ukrajině dodat nové útočné zbraně a Rusko zatížit sankcemi a cly.

čtk, tb

