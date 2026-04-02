Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Muž, který porazil fotbalovou hydru
2. 4. 2026

Teherán odmítá spekulace o příměří, bude prý bojovat "až do konce"

Írán bude ve válce, kterou proti němu zahájili jeho nepřátelé, s odhodláním pokračovat až do jejich úplné porážky a ponížení, následovaných trvalou lítostí. V dnešním prohlášení to uvedl mluvčí velitelství íránských ozbrojených sil Ebráhím Zolfakarí. Írán zintenzivní své vojenské akce a jeho nepřátelé budou čelit ještě rozsáhlejším, drtivějším a ničivějším úderům, dodal.

Zolfakarího prohlášení bylo zveřejněno krátce poté, co americký prezident Donald Trump v televizním projevu řekl, že Spojené státy budou v příštích dvou až tří týdnech podnikat extrémně tvrdé údery na Írán. Trump zároveň uvedl, že se USA v Íránu blíží dosažení svých válečných cílů a svou "práci" tam dokončí velmi rychle.

Podle Zolfakarího jsou informace USA a Izraele ohledně íránských vojenských kapacit "neúplné". Tyto země by podle něj neměly doufat v to, že zničily centra vyrábějící balistické střely a drony či systémy protivzdušné obrany.

Trump v projevu uvedl, že se podařilo zdecimovat íránské námořnictvo i protivzdušnou obranu. Izraelská armáda na konci března oznámila, že od počátku války bylo zničeno 70 procent íránských zařízení pro odpalování balistických střel. Podle analytiků Teherán vysílá na Izrael a země Perského zálivu v průměru třicet balistických střel denně.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích. Írán také ochromil lodní dopravu v Hormuzském průlivu, což způsobilo značný nárůst cen ropy a zemního plynu.

čtk, tb

