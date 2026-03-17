Tálibán obvinil Pákistán z útoku na nemocnici v Kábulu, podle úřadů zahynulo 400 lidí
Hnutí Tálibán, které vládne v Afghánistánu, uvedlo, že Pákistán zaútočil na nemocnici pro léčbu drogových závislostí v Kábulu. Podle mluvčí tamního ministerstva vnitra při něm zemřelo 408 lidí. Pákistán toto tvrzení odmítl.
Na místě pokračují záchranné práce, podle úřadů je možné, že počet obětí nadále poroste. Prvotní informace úřadů hovořily o 200, později o 400 obětech. "V důsledku úderu byla zničena značná část nemocnice a panují vážné obavy z vysokého počtu obětí," napsal již dříve zástupce mluvčího vládního islamistického hnutí Tálibán Hamdulláh Fitrat na síti X.
"Záchranné týmy nyní pokračují v pracích na místě, snaží se dostat pod kontrolu požár a vyzvednout těla zbývajících obětí," doplnil. Pákistán podle něj zaútočil na nemocnici v pondělí přibližně ve 21:00 místního času. Zařízení, které se stalo terčem útoku, podle něj mělo kapacitu 2000 lůžek. Jeden z lékařů zasažené kliniky Omíd sdělil, že při útoku bylo zcela zničeno až pět budov. Pacienti se podle něj v zařízení léčili ze závislosti na marihuaně, amfetaminech a dalších syntetických drogách.
Pákistánské ministerstvo informací již dříve uvedlo, že údery v Kábulu i na východě Afghánistánu "mířily přesně na vojenské zařízení a infrastrukturu podporující teroristy včetně skladů vojenského vybavení".
Boje mezi oběma znepřátelenými zeměmi pokračují už několik měsíců a patří k nejkrvavějším za poslední roky. Islámábád dlouhodobě obviňuje afghánský režim, že poskytuje útočiště členům pákistánské odnože Tálibánu, známé jako Tehríke Tálibán Pákistán, která chce svrhnout pákistánskou vládu a nahradit ji režimem radikálního islámu. Kábul to popírá. Tato odnož je oddělená od afghánského Tálibánu, který se k moci vrátil v roce 2021, ale je jeho spojencem.
Vztahy mezi Kábulem a Islámábádem se vyhrotily loni v říjnu, kdy při hraničních střetech zahynuly desítky vojáků, civilistů a ozbrojenců. Katarem a Tureckem zprostředkované příměří se dosud víceméně dodržovalo, ale rozhovory nevedly k oficiální dohodě.