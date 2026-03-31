Tak si tu ropu vezměte sami, vzkázal Trump světu kvůli zavřenému Hormuzskému průlivu
Americký prezident Donald Trump dnes vyzval země, které kvůli konfliktu na Blízkém východě nemají přístup k dalšímu leteckému palivu, aby sebraly odvahu a přepravu ropy přes Hormuzský průliv si zajistily vlastními silami. USA už podle něj nepřijdou na pomoc spojencům, kteří nepomohli Američanům s útoky na Írán. Jednou z těchto zemí je Británie, napsal šéf Bílého domu na sociální síti Truth Social. V dalším příspěvku Trump vytkl nedostatečnou spolupráci Francii.
"Budete se muset naučit, jak bojovat sami za sebe. USA už vám na pomoc nepřijdou, stejně tak jako jste vy nepřišli na pomoc nám. Írán byl v podstatě zničen. Těžká část je za námi. Běžte si vzít svou ropu!" napsal Trump. Šéf Bílého domu těmto zemím rovněž vzkázal, že mohou ropu nakoupit od Spojených států.
Francii má Trump za zlé, že nepovolila letadlům naloženým vojenským materiálem přeletět nad francouzským územím, když mířila do Izraele. "USA si to budou pamatovat," napsal americký prezident.
Deník The Wall Street Journal (WSJ) píše, že Trump je ochotný ukončit válku proti Íránu, i když nebude znovu otevřen Hormuzský průliv. Pokud Írán neumožní volnou plavbu průlivem ani pod diplomatickým nátlakem, chce Trumpova administrativa přimět evropské země a státy Perského zálivu, aby se iniciativy chopily ony, napsal WSJ s odvoláním na americké představitele.
V pondělí přitom Trump na Truth Social uvedl, že pokud nebude brzy dosaženo dohody o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu, USA zcela zničí íránské elektrárny, ropné vrty, ostrov Charg a možná i odsolovací zařízení.
Údery proti Íránu, které zažehly regionální válku, zahájily Spojené státy a Izrael 28. února. Írán v odvetě cílí na americké a izraelské cíle v regionu. Íránské revoluční gardy také blokují Hormuzský průliv, kudy za normální situace převáží tankery zhruba pětinu světové produkce ropy a přibližně třetinu zkapalněného zemního plynu (LNG).
čtk, tb