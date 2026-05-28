Starostové, Piráti i TOP 09 chtějí mimořádnou schůzi k Babišově střetu zájmů
Sněmovna by se podle opozičních Starostů a nezávislých (STAN), Pirátů a TOP 09 měla mimořádně sejít kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Předseda STAN Vít Rakušan řekl, že o svolání schůze chce jednat s dalšími opozičními stranami. Konání schůze pokládá za nutné i poslanec Ivan Bartoš (Piráti).
Rakušan vyzval ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD), aby jeho úřad přestal vyplácet dotace holdingu Agrofert, dokud nebude jisté, že je kvůli střetu zájmů předsedy vlády Evropská unie neodmítne proplácet. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej se k záměru svolání mimořádné schůze přihlásil na síti X.
Evropská komise minulý týden v dopisu českým úřadům požádala o informace o opatřeních, která byla přijata v souvislosti se zabráněním střetu zájmů Babiše. Premiér vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, považuje tím střet zájmů za vyřešený.
Ministerstvo zemědělství dotace Agrofertu nadále vyplácí, má za to že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla komise. Nejmenovaný vysoce postavený unijní představitel ale ČTK potvrdil, že se pozastavení výplaty dotací vztahuje i na zemědělské fondy.
Rakušan uvedl, že Babišovo řešení střetu zájmů znamená velké potenciální riziko pro české občany. "Hrozí, že EU přestane dotace proplácet, ale naše ministerstva je dál Agrofertu přidělovat budou," uvedl. Výsledkem pak bude, že se občané budou skládat na holding miliardáře, dodal. Seznam Zprávy uvedly, že od doby, co je Babiš premiérem, vyplatil Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) holdingu na dotacích téměř 200 milionů korun. Rakušan to označil za neuvěřitelnou nezodpovědnost.
Pro STAN je situace důvodem pro to, aby se mimořádně sešli poslanci. "My v téhle chvíli nemáme žádné předběžné konzultace s jinými opozičními stranami, ale já osobně se budu pokoušet své kolegy v opozici přesvědčit o tom, že tohle je určitě důvod k tomu, abychom se mimořádně sešli a dostali jasné odpovědi," uvedl Rakušan. Strany by to mohly prodiskutovat na dnešní schůzce k lidskoprávním agendám. Pokud bude vůle, mohly by být podpisy posbírané klidně do pátku, míní šéf STAN.
Mimořádnou schůzi požadují i Piráti. "Kvůli střetu zájmů Andreje Babiše a nezákonnému proplácení 200 milionů korun Agrofertu od jeho nástupu do funkce je nutná," sdělil Bartoš ČTK. Není podle něj možné mlčet ve chvíli, kdy komise opět navrhuje neproplácet dotace do finálního rozhodnutí o střetu zájmů. "Situace je velmi vážná. Zneužívání moci Andreje Babiše pirátští analytici aktivně řeší už osm let," doplnil.
"Nejde jen o možný střet zájmů premiéra. Problém je, že ministři fungují jako zaměstnanci svého šéfa místo služebníků občanů, záměrně nechtějí dodržovat zákon a riskují zastavení evropských dotací pro Česko. Účet pak platí občané. Budeme chtít svolat mimořádnou schůzi," uvedl Havel.
Starostové vyzvali Šebestyána, aby se přestal chovat jako lobbista velkých zemědělských podniků, ale začal se chovat jako ministr. Agrofertu by nemělo ministerstvo podle Rakušana posílat další peníze, dokud nebude jednoznačně vyloučený Babišův střet zájmů. "Je to obrovské riziko i v rovině hospodářských škod pro náš stát," uvedl.