Američané prý počítají s pádem Kuby už v létě - a jsou připravení tam vyslat vojsko, bude-li třeba
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa se připravuje na možný pád komunistické vlády na Kubě už letos v létě a připravila nové plány na vojenskou reakci pro případ, že na tomto karibském ostrově propukne chaos. Napsal to server Axios s odvoláním na nejmenované americké představitele. Podle nich ale Trump zatím neschválil invazi na Kubu, preferuje mírovou změnu vedení země. Chce zatím dál vyvíjet tlak na Havanu ekonomickými sankcemi.
"Nejlépe to lze popsat jako akceleracionismus," uvedl jeden z vysoce postavených představitelů Trumpovy administrativy s odkazem na filozofii urychlování společenského kolapsu. "Ale ještě nechceme ten režim zničit. Má to určitý postup. Je to v etapách," uvedl.
Strategie má dát Trumpovi čas na mírová jednání s Íránem před tím, než se zaměří na Kubu. "Írán není vyřešen a prezident nikam nespěchá," řekl jiný zdroj z administrativy. Podle dalšího amerického představitele mají USA ve vztahu ke Kubě velkou škálu možností. "Obzvlášť, pokud jde o sankce a jejich vynucování. Další jsou na cestě," uvedl.
USA pod vedením prezidenta Donalda Trumpa v posledních měsících vystupňovaly tlak vůči Kubě, kterou šéf Bílého domu označil za nepřátelský stát, jenž Washington ve svém sousedství nebude tolerovat.
Spojené státy se o změnu režimu v Havaně snaží už od 60. let minulého století, už tehdy uvalily na Kubu obchodní embargo. Sankce zesílil Trump a od letošního ledna uvalil na zemi embargo ropné. Po únosu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženy na začátku ledna americkými silami do USA Trump pohrozil, že Kuba bude další na řadě. O vojenské invazi ale opakovaně řekl, že nebude nutná, protože režim se podle něj zhroutí sám kvůli ekonomické krizi. Ta trvá na Kubě už řadu let a letošní ropné embargo ji výrazně zhoršilo.
Na začátku května Trump uvalil sankce na společnosti obchodující s kubánským konglomerátem Gaesa. Akciovou společnost formálně spravuje armáda, ale fakticky ho ovládají příbuzní a věrní spojenci dlouholetého kubánského lídra Raúla Castra.
USA minulý týden obvinily Castra ze čtyřnásobné vraždy při sestřelení dvou letounů kubánskou armádou v únoru 1996, kdy byl Castro ministrem obrany. Nyní čtyřiadevadesátiletý Castro patří i bez politické funkce stále k nejmocnějším mužům v zemi.
