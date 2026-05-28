EU hrozí Česku pozastavit dotace, kvůli podezření, že Babiš z nich pořád osobně těží
Dopis, který Evropská komise zaslala českým úřadům 20. května a který hovoří o pozastavení proplácení dotací kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše, se týká i zemědělských fondů. ČTK to potvrdil nejmenovaný vysoce postavený unijní představitel.
Český ministr zemědělství Martin Šebestyán přitom ve středu řekl Deníku N, že jeho ministerstvo nadále dotace holdingu Agrofert vyplácí. Agrofert na dotaz ČTK uvedl, že dotace čerpá v souladu se zákonem. Seznam Zprávy uvedly, že od doby, co je Babiš premiérem, vyplatil Státní zemědělský fond (SZIF) holdingu na dotacích téměř 200 milionů korun.
"Konkrétně v případě zemědělských dotací může Evropská komise potvrdit, že dopis z 20. května se vztahuje také na zemědělské fondy," uvedl dnes pro ČTK vysoce postavený unijní zdroj, který si nepřál být jmenován. Podle zdrojů ČTK nejsou v tuto chvíli informace poskytnuté českými úřady pro Evropskou komisi dostatečné k dokončení jejího posouzení případu možného střetu zájmů u Andreje Babiše. Unijní exekutiva je podle všeho v pravidelném kontaktu s českými zástupci, včetně Státního zemědělského fondu.
Evropská komise minulý týden v dopisu českým úřadům požádala o informace o opatřeních, která byla přijata v souvislosti se zabráněním střetu zájmů českého premiéra. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, považuje tím střet zájmů za vyřešený.
"Dotace jsme čerpali a čerpáme v souladu se zákonem, proto jsme nikdy neměli pochybnosti o tom, že na ně máme nárok. Dotace čerpáme podle stejných pravidel společné zemědělské politiky jako všichni ostatní v EU," řekl ve středu ČTK mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský. "Výsledky právních analýz poskytovatelů veřejných podpor potvrzují, že vlastnické uspořádání společnosti Agrofert, umožňuje společnostem z koncernu ucházet se o dotace a účastnit se veřejných zakázek stejně jako kterémukoli jinému podnikatelskému subjektu v České republice v rámci rovného tržního prostředí," dodal.
