Soudce odmítl zablokovat Trumpův výnos o omezení korespondenčního hlasování
Americký federální soudce ve středu odmítl zablokovat výnos Donalda Trumpa, kterým americký prezident nařídil vytvořit národní seznam voličů a omezit korespondenční hlasování ve volbách. Soudní rozhodnutí otevírá cestu pro zásadní změny při konání amerických voleb jen několik měsíců před tím, než budou Američané v listopadu rozhodovat o složení Kongresu.
Soudce Carl Nichols, kterého jmenoval Trump, odmítl žádost demokratů a občanskoprávních organizací, podle nichž je prezidentův výnos protiústavní. Moc určovat pravidla voleb podle ústavy náleží jednotlivým americkým státům a Kongresu. Mezi žalobci byl lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer. Nichols souhlasil s argumentem Trumpovy republikánské administrativy, že je příliš brzy na zablokování výnosu, jelikož ještě nebyl uplatněn.
Republikáni v nadcházejících listopadových volbách usilují o udržení kontroly nad oběma komorami Kongresu. Trump chce zabránit opakování situace z voleb v roce 2018, kdy demokraté získali kontrolu nad Sněmovnou a využili většiny k blokování jeho programu.
Prezident 31. března podepsal výnos, kterým své administrativě nařídil v každém státě vytvořit seznam ověřených občanů USA způsobilých volit a využít federální údaje k tomu, aby pomohla státním volebním úředníkům způsobilé voliče ověřit.
Dále nařídil Poštovní službě USA doručovat volební lístky pouze voličům uvedeným na schváleném seznamu pro korespondenční hlasování v daném státě a uložil státům povinnost uchovávat záznamy související s volbami po dobu pěti let.
Demokraté namítají, že pokyn v prezidentově výnosu, podle něhož mají úřady využívat údaje ministerstva vnitřní bezpečnosti a správy sociálního zabezpečení k sestavení "státních seznamů občanů", s sebou nese riziko neoprávněného vyloučení zákonně registrovaných voličů. Údaje podle nich mohou být zastaralé a obsahovat chyby.
Prezident v měsících před podepsáním výnosu opakoval svá dřívější tvrzení, že korespondenční hlasování je podvodnou praktikou, aniž by poskytl důkazy. Naléhal na republikány v Kongresu, aby prosadili návrh zákona, který by zavedl povinnost prokázat americké občanství při registraci k hlasování ve volbách a až na výjimky by znamenal zákaz korespondenčního hlasování.
Porážku svým předchůdcem Joem Bidenem v prezidentských volbách v roce 2020 Trump dlouhodobě přičítá korespondenčnímu hlasování, ačkoliv o čtyři roky později zvítězil v souboji o prezidentský post za podobných volebních pravidel. Trump v primárkách v roce 2020 odeslal svůj hlas poštou.