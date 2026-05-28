Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Volby, které všechno změnily
13:35

Zemřel dlouholetý člen Divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta

Ve věku 86 let zemřel dlouholetý člen Divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta. Zlínský rodák se vyučil elektromechanikem a poté se živil jako řidič z povolání, opravář motorů či osvětlovač v Divadle Na zábradlí. V mládí hrál i hokej. V Divadle Járy Cimrmana začínal v roce 1978 nejprve jako osvětlovač a už o rok později v souboru herecky debutoval rolí krále ve hře Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Hrál i praotce Čecha ve hře České nebe nebo faráře v Němém Bobšovi.

V divadle naposledy vystoupil v neděli. "On byl pořád přirozený, jakoby nehrál. Patřil k našim předním hercům, přestože on sám seděl na místě a za zády si nechal udělat nápis zadní herec," řekl Radiožurnálu Hrabětův herecký kolega Zdeněk Svěrák.

Na svém kontě měl Hraběta také přes 30 epizodních rolí ve filmech a seriálech. Před kamerou debutoval v roce 1980 v komedii Vrchní, prchni! Objevil se i ve filmech Jára Cimrman ležící, spící (1983), Vesničko má středisková (1985), kde působil i jako asistent režie, Nejistá sezóna (1988), která někdy až biograficky zachycuje problémy malého divadelního souboru, Konec básníků v Čechách (1993), Báječná léta pod psa (1997) či Vratné lahve (2007). Zahrál si i v televizních seriálech Bylo nás pět, Horákovi, Vyprávěj či Ohnivý kuře.

Hrabětův otec měl vysokou funkci u Bati ve Zlíně a syn po něm zdědil zodpovědnost. Svěrák připomněl, že na zájezdu byl už hodinu předtím na místě, jen aby se nestalo, že by zmeškal. "Honza Hraběta u nás působil nejdříve jako osvětlovač a zvukař a Miloň Čepelka ho jednou zaslechl, jak si v kabině říká nahlas texty z Havlovy hry Zahradní slavnost. A řekl nám, že ten kluk patří na jeviště a ne do kabiny. Ukázalo se, že je to od přírody nadaný civilní herec, který je stejný před kamerou i bez ní," vzpomínal Svěrák s tím, že Hraběta působil ve filmu nejen jako herec.

"Třeba v Obecné škole dělal Honzovi asistenta režie. Měl na starosti veškeré děti, a že jich bylo! Myslím, že ho lidé znají i televizních seriálů, a každý potvrdí tu jeho úžasnou samozřejmou přirozenost," podotkl Svěrák.

