Nová zelená úsporám: Na obnovu domu půjčka až dva miliony, na byt 750 tisíc
Na komplexní renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám si bude možné bezúročně půjčit až dva miliony korun. U bytových domů bude podpora činit až 750 tisíc korun na jeden byt a nízkopříjmové domácnosti budou moci v programu NZÚ Light získat přímou dotaci až 400 tisíc korun, oznámil ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).
Příjem žádostí začne 25. června 2026. Program by měl být zajištěn do roku 2029. Na přímé dotace z programu NZÚ Light stát vyčlení dvě miliardy korun z Modernizačního fondu. Další peníze by se stát podle Červeného pokusil najít v případě většího zájmu. Financování úvěrů by mělo být zajištěno ve spolupráci se soukromým sektorem.
Dříve mohli lidé čerpat i dotace. Červený ale zopakoval, že podporu budou tvořit pouze bezúročné půjčky s výjimkou ekonomicky ohrožených skupin. Stát nyní uhradí všechny úroky a poplatky, domácnosti budou splácet čistou cenu projektu, tedy vypůjčenou částku. Úvěr s nulovým úrokem na projekty přijaté Státním fondem životního prostředí poskytnou banky a finanční instituce na základě posouzení úvěruschopnosti žadatelů.
Bezúročné úvěry budou určeny majitelům rodinných domů, v případě bytových domů společenstvím vlastníků bytových jednotek a bytovým družstvům. Délka splatnosti se bude odvíjet od typu domu a rozsahu renovace, a to v rozmezí deset až 25 let. Přímé dotace jsou určeny domácnostem ohroženým energetickou chudobou.
Ministerstvo životního prostředí se podle Červeného rozhodlo jít primárně formou úvěrů bez úroků, aby zajistilo kontinuální podporu z programu. Loni v listopadu úřad NZÚ předčasně ukončil kvůli vysokému zájmu o dotace a rychlému vyčerpání peněz. Domácnosti, které si projekt na renovaci připravily v minulé etapě programu, jej podle ministra nemusí přepracovávat a o podporu nepřijdou.
Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) napsal na síti X, že stát bude novým modelem podpory posílat další peníze bankám. Na podporu přitom často nedosáhnou právě mladé rodiny nebo senioři, kterým měla pomáhat především, míní.