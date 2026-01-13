Spojené státy vyšlou do Davosu zatím největší delegaci, povede ji Trump
Spojené státy za týden vyšlou na výroční zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu zatím největší a nejvýše postavenou delegaci, povede ji prezident Donald Trump. Informoval o tom na tiskové konferenci řekl šéf fóra Börge Brende. Mezi americkými účastníky summitu bude podle něj nejméně pět předních ministrů včetně šéfa diplomacie Marka Rubia nebo ministra financí Scotta Bessenta, Trumpův zmocněnec Steve Witkoff či prezidentův teď Jared Kushner. Součástí delegace budou demokratičtí i republikánští zákonodárci.
"Je nám potěšením přivítat zpět prezidenta Trumpa," řekl Brende novinářům. Do Davosu, kde se setkají nejmocnější představitelé světa, se Trump jako hlava USA vrací po šesti letech. Fórum, jehož mottem pro letošní rok je Duch dialogu, se koná od 19. do 23. ledna.
Loňského zasedání WEF v Davosu se Trump osobně nezúčastnil, k účastníkům tehdy ale promluvil přes video. Dosud nebylo jasné, zda letos americký prezident do Švýcarska odcestuje. Brende dnes , že Trump bude jednou z rekordních 64 hlav států či vlád. které v Davosu letos budou. Zasedání v Davosu je místem, kde se setkávají vrcholní politici s předními představiteli obchodu, akademiky či zástupci občanské společnosti, aby společně debatovali o řešení světových problémů.