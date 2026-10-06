Španělský parlament nakonec schválil zákony na ochranu nájemníků, kvůli kterým se mohutně protestovalo a kvůli kterým premiér vyhlásil předčasné volby
Španělská vláda dnes schválila dva dekrety s opatřeními na řešení bytové krize. Podobné návrhy minulý týden odmítl parlament, což přimělo premiéra Pedra Sáncheze vypsat předčasné volby na 29. listopadu, napsaly agentury AP a Reuters. Nová opatření mimo jiné prodlužují ochranu zranitelných nájemníků před vystěhováním do roku 2030 a regulují některé formy nájemního bydlení, uvedl Reuters.
Vláda chce podle ministryně pro bydlení Isabel Rodríguezové také zavést novou daň ze sezónních pronájmů, omezit spekulativní nákupy nemovitostí a nabídnout daňové úlevy pronajímatelům. Opatření nyní musí schválit stálý výbor parlamentu, který má 69 členů a do voleb zastupuje rozpuštěný parlament.
Vláda nové rozhodnutí přijala po další vlně protestů proti bytové krizi. V Barceloně se v pondělí večer původně poklidná demonstrace změnila v násilné střety s policií, přičemž některé skupiny protestujících házely kameny a zapalovaly kontejnery.
Protesty v posledních dnech pokračovaly v řadě španělských měst. Lidé požadují především lepší ochranu nájemníků, dostupnější bydlení a opatření proti spekulacím s nemovitostmi. Novou vlnu demonstrací spustilo mimo jiné zářijové vystěhování 87leté Maricarmen Abascalové z jejího madridského bytu, kde žila zhruba 70 let. Žena se později po veřejné kritice mohla do bytu vrátit. Právě na její případ se dnes Sánchez odvolával. "Nedovolíme, aby se opakovalo jediné další vystěhování, jako to, které potkalo Maricarmen," prohlásil.
Španělsko se potýká s bytovou krizí dlouhodobě. Rostoucí náklady a nedostatek bytů vytlačují mnoho Španělů z trhu s bydlením, a to navzdory hospodářskému růstu země. Demonstranti požadují také zákaz vystěhování lidí, pokud pro ně není zajištěno náhradní bydlení, a větší ochranu před podvody na trhu s nájemním bydlením.
Páteční odmítnutí původních dekretů přispělo k rozhodnutí vlády vypsat předčasné volby. Sánchezova vláda nemá v parlamentu většinu a proti návrhům hlasovali vedle pravicové opozice také katalánští separatisté ze strany Junts, jejichž podpora byla pro fungování menšinové vlády důležitá.
čtk, tb