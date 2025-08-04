Soul odstranil na hranici se Severní Koreou ampliony s propagandou
Jižní Korea začala podél své hranice odstraňovat ampliony s protiseverokorejským vysíláním. Jedná se o jeden z kroků, jak se nová vláda prezidenta I Če-mjonga snaží zmírnit napětí se Severní Koreou.
Jihokorejský prezident po nástupu do úřadu v červnu prohlásil, že chce usilovat o dialog se Severní Koreou a prosazovat pragmatickou diplomacii. Severní Korea však dialog se Soulem odmítla.
Jihokorejská vláda mimo jiné ukončila vysílání propagandy proti KLDR a vyzvala jihokorejské aktivisty, aby přestali pomocí balónků posílat přes hranici na sever letáky s kritikou tamního režimu. Začátkem července také repatriovala několik Severokorejců, které letos zachránili Jihokorejci na moři.
Dnešní odstranění amplionů na hranici Soul označil za "praktický krok, který má pomoci zmírnit napětí".
Severní a Jižní Korea jsou od války z let 1950 až 1953 de facto stále ve válečném stavu, protože konflikt skončil jen příměřím, nikoliv podpisem mírové smlouvy.
čtk, maf