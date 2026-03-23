Soud se po třech měsících vrátil ke kauze Dozimetr
Po více než tříměsíční pauze se Obvodní soud pro Prahu 9 vrátil k projednávání kauzy Dozimetr. V případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku vyslechl Zdeňka Havelku - provozního ředitele CPI Property Group, která se podílí na projektu Nové Holešovice. Muž popsal vstup společnosti do projektu a odmítl v této souvislosti jakékoli úplatkářství.
V hlavním líčení se nyní zpovídá šest mužů v čele se zlínským podnikatelem Michalem Redlem. Všichni vinu odmítají. Mezi obžalovanými je i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN). Skupina podle obžaloby přes dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Hlavou byl podle státního zástupce Adama Borguly Redl, který údajně rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze.
O korupci při projektu rekonstrukce Nádraží Holešovice mluvil při prosincovém jednání bývalý ekonomický ředitel DPP Matej Augustín, který začal spolupracovat s policií a státní zástupce ještě před zahájením hlavního líčení jeho obžalobu v případu stáhl. Muž prohlásil, že měla skupina za projekt přislíbeny desítky milionů korun.
Havelka uvedl, že po informacích v tisku o tom, že se na dvoumiliardové zakázce bude podílet Karlín Group, udělala CPI mediální kampaň, ve které nabídla DPP příplatek 100 milionů korun za to, když zakázku získá. "Oslovili jsme všechny členy představenstva, dozorčí rady a buď radu hlavního města, nebo zastupitele," řekl ředitel firmy. CPI podle něj také vydala inzeráty v novinách. Dopravnímu podniku slíbila, že nebude potřebovat na projekt půjčky s vysokými úroky a vysoké garance.
"Nabídka byla výhodnější o těch 100 milionů hned na začátku a dlouhodobě o 80 milionů ročně kvůli úrokům," prohlásil Havelka. Dodal, že neslyšel o žádných provizích pro Redlovu skupinu. CPI podle Havelky po nějakou dobu zvažovala, že Karlín Group koupí, což se ale ukázalo jako nereálné. Nakonec se připojila do projektu.
Soud chce tento týden vyslechnout ještě například generálního ředitele DPP Ladislava Urbánka či jeho předchůdce Petra Witowského. V dubnu pak bude svědčit poslanec a bývalý náměstek pražského primátora Jiří Pospíšil (TOP 09), jeho někdejší poradce Jiří Fremr či v kauze také obviněný bývalý ředitel dopravního podniku Martin Dvořák.
Projekt Nové Holešovice se týká okolí stanice metra a vlakového nádraží. Vzniknou tam administrativní budovy a bytové domy s obchody a službami. Podnik Nové Holešovice založil v roce 2021 DPP spolu s firmou Karlín Group, následně se zapojila i CPI Property Group, která v okolí také vlastní pozemky. Město, respektive DPP měl společnému podniku prodat parcely a v budoucnu se podílet na zisku z developmentu. Proces se zastavil v lednu 2024 poté, co náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) nejprve prodej podpořil na dozorčí radě DPP, ale následně na radě města změnil názor s tím, že má o společném podniku pochybnosti.
Poté situace zamrzla na mrtvém bodě a koaliční strany se nebyly schopny shodnout na dalším postupu. Po více než roce diskusí loni v květnu radní schválili, že DPP může pozemky v okolí metra společnosti Nové Holešovice prodat.
Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.