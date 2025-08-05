Soud potvrdil expolicistovi a policistce podmíněné tresty za napadení dívek
Pražský městský soud potvrdil bývalému policistovi Tomáši Strnadovi a policistce Martině Kolaříkové podmíněné tresty za to, že loni v únoru napadli několik dívek před nočním klubem na pražském Smíchově. Muž dostal za těžké ublížení na zdraví, zneužití pravomoci úřední osoby a výtržnictví pravomocně tříletou podmínku a pětiletý zákaz působit v bezpečnostních sborech. Jeho někdejší kolegyni potrestal odvolací senát za výtržnictví tříměsíčním podmíněným trestem. Odvolání dvojice zamítl.
Spolu se Strnadem a Kolaříkovou, která je v současnosti postavena mimo službu, se u soudu zpovídal i někdejší policista Tomáš Soukup. Obžaloba ho viní z maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. Když přijel na místo konfliktu jako člen hlídky, napadení dívek pouze přihlížel a nijak mu nezabránil. Prvoinstanční soud ho obžaloby zprostil, odvolací soud však verdikt zrušil a věc vrátil k novému projednání.
"Ve vztahu k obžalovaným Strnadovi a Kolaříkové provedl nalézací soud dokazování zcela dostatečné," uvedla předsedkyně senátu Blanka Bedřichová. Strnad si podle ní musel být vědom, že jedné z dívek svým chováním ublíží. Zlomenina však úmyslná nebyla. Vzhledem k délce a brutalitě útoku je podle soudkyně trest celkem mírný. "V žádném případě nelze upustit od potrestání," řekla. Zrušení trestu požadoval ve svém odvolání Strnad. Zároveň tvrdil, že se nedopustil zneužití pravomoci, protože nebyl ve službě.
Také Kolaříková podle Bedřichové opakovaně napadla dívku. "Ten zákrok byl naprosto nepřiměřený. Spáchala trestný čin," prohlásila soudkyně. Zamítla proto její návrh, aby soud posoudil čin jako přestupek. Ani u ní podle ní soud nemohl upustit od uložení trestu.
"Budeme zvažovat podání dovolání," řekl po skončení jednání novinářům advokát všech tří obžalovaných Radek Hlaváček. Musí ale počkat na písemné odůvodnění verdiktu. S rozhodnutím odvolacího senátu je naopak spokojený státní zástupce Ondřej Šťastný. Za důležité považuje to, že soud bude muset znovu projednat obžalobu na Soukupa. Tresty pro Strnada a Kovaříkovou považuje za akceptovatelné.
Strnad s Kolaříkovou jeli loni v únoru z policejního plesu a zastavili se v klubu na Smíchově. Bývalý policista měl na sobě slavnostní uniformu. V podniku podle obžaloby bezdůvodně napadl několik návštěvnic. Jednu odhodil na bar, jednu praštil pěstí, jinou povalil na zem a kopal. Uhodil i člena ostrahy, který se ho snažil vyvést ven. Také policistka napadla některé z dívek.
Před barem se dvojice dostala do konfliktu s dalšími dvěma mladými ženami. Strnad jednu z nich povalil na chodník, chytil ji do takzvané kravaty a držel ji v sevření na zemi. Vykřikoval při tom jménem zákona a snažil se, aby situace vypadala jako policejní zákrok. Dívce podle žalobce zlomil kotník, a lékaři ji kvůli tomu museli přišroubovat kovovou dlahu. Incident skončil až po příjezdu policejní hlídky.
Někdejší policista se k činu na počátku hlavního líčení přiznal, s obžalobou z těžkého ublížení na zdraví však nesouhlasí. Svůj podíl na konfliktu z převážné většiny uznala i policistka.
