5. 8. 2025
Vlci

Evropské organizace varují před unáhleným snižováním ochrany vlka

K odmítnutí navrhovaného evropského snížení ochrany vlka obecného vyzvalo přes 75 evropských nevládních organizací, včetně českého Hnutí Duha Šelmy. V otevřeném dopise adresovaném vládám všech členských zemí EU, poslancům národních parlamentů i médiím organizace upozorňují na to, že krok prosazovaný vedením EU postrádá vědecký a právní základ a může být soudně zrušen. Hnutí Duha to dnes uvedlo v tiskové zprávě.

Signatáři dopisu apelují na to, aby členské státy vyčkaly s případnými legislativními změnami do doby, než bude ukončeno soudní přezkoumání návrhu na snížení ochrany vlka u Soudního dvora EU. "Přijetím předčasných změn národní legislativy by státy riskovaly nejen ohrožení zranitelných vlčích populací, ale i právní odpovědnost a soudní spory," uvádějí organizace.

Otevřený dopis dále připomíná, že většina evropských populací vlka zůstává z vědeckého hlediska zranitelná, ohrožená či dokonce kriticky ohrožená. Organizace připomínají, že podle práva EU nejsou politické ani socio-ekonomické argumenty platným důvodem pro snížení ochrany druhu. Organizace rovněž zdůrazňují, že členské státy mají právo, a v některých případech i povinnost, zachovat přísnější ochranu, než jaká je nařízena na úrovni EU, zejména pokud to odpovídá aktuálním vědeckým poznatkům.

Podle platných pravidel mají státy 18 měsíců na promítnutí případné změny do své legislativy, avšak tato transpozice není povinná. "Státy mohou rozhodnutí o snížení ochrany zcela odmítnout. Mezi země, které již oznámily záměr zachovat přísný režim ochrany, patří Česká republika, Belgie, Polsko a Portugalsko.

"Naše organizace se k tomuto otevřenému dopisu připojila, protože považujeme zachování přísné ochrany vlka za klíčové nejen z hlediska ochrany přírody, ale i z hlediska právní jistoty a odpovědnosti vůči budoucím generacím," uvedlo Hnutí Duha Šelmy.

Podle webu selmy.cz byla vlčí populace v Česku k začátku roku 2019 odhadována asi na 70 jedinců. Žili v 18 teritoriích, z nichž většina se nacházela v příhraničních oblastech. Šlo celkem o 13 smeček, přičemž každou tvořilo čtyři až šest jedinců.

čtk

