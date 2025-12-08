0:00
Astrounat Brázda
Se Šťastným skončily ministerské konzultace, zítra Pavel jmenuje Babiše premiérem - a nový termín pro Turka nemá

Prezident Petr Pavel dnes podle odboru komunikace jeho kanceláře ukončil sérii konzultací s kandidáty na ministry vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů. Nový termín pro případnou schůzku s nominantem Motoristů na ministra životního prostředí Filipem Turkem Hrad neoznámil. Pavel dnes přijal kandidáty Motoristů na ministry kultury Otu Klempíře a sportu, prevence a zdraví Borise Šťastného.

Turek je podle Šťastného s vyhřezlou ploténkou v pražské nemocnici a pod silnými léky na bolest. Prezidentovi dnes Šťastný předal Turkův omluvný dopis. Turek by se s Pavlem rád setkal co nejdříve, považuje to za zásadní, napsal České televizi. Doufá v to, že zrušená schůzka nebude brzdit vznik vlády, řekl ve videu na instagramu.

Pavel v úterý jmenuje premiérem předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Následné kroky budou podle prezidentské kanceláře směřovat ke jmenování vlády. Termín Hrad oznámí, až Babiš navrhne složení kabinetu.

čtk, tb

