Zelenskyj hovořil s Trumpem o vzájemné vojenské spolupráci a sankcích vůči Rusku
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes hovořil po telefonu se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem o vzájemné vojenské spolupráci a o sankcích proti Rusku. Zelenskyj to uvedl na sociální síti X. Trump tento týden Moskvu varoval, že pokud do pátku nepřistoupí na příměří na Ukrajině, uvalí sankce proti Moskvě.
"Dnes jsme ladili naše postoje - Ukrajina a Spojené státy. Vyměnili jsme si hodnocení současné situace - Rusové zvýšili brutalitu svých útoků. Prezident Trump dostal všechny informace o ruských úderech na Kyjev a další města a vesnice," napsal Zelenskyj.
Hovořili také o ruské ekonomice, která stále stagnuje, a proto by americké sankce mohly přimět prezidenta Vladimira Putina, aby se s Kyjevem dohodl na klidu zbraní. Trump může v tomto procesu podle Zelenského sehrát zásadní roli.
Dalším tématem telefonátu byla vojenská spolupráce mezi Ukrajinou a Spojenými státy. Kyjev vypracoval návrh dohody o dronech a je připraven ji s americkou stranou projednat a podepsat. Další podrobnosti ale ukrajinský prezident neuvedl.
Ropa a plyn patří k hlavním vývozním artiklům ruského hospodářství. Šéf Bílého domu v pondělí pohrozil, že uvalí sekundární 100procentní cla na odběratele ruské ropy, aby přiměl Moskvu ukončit válku na Ukrajině.
čtk