Současné změkčení systému emisních povolenek nestačí, shodují se Fiala a Babiš
Odklad emisních povolenek ETS 2 o rok není zdaleka dostatečný. Nová vláda přijme usnesení, v němž bude požadovat úplné odstoupení od povolenek v ETS 2, řekl designovaný premiér Andrej Babiš (ANO). Evropská unie se podle něj rozhodla pokračovat v dalším navyšování zelených ambici místo toho, aby se nejprve vypořádala s negativními dopady Green Dealu.
Premiér v demisi Petr Fiala předtím na síti X uvedl, že odklad povolenek je úspěchem, k němuž vedla tvrdá vyjednávání na všech úrovních v evropských institucích. Cílem však podle něj musí být systém emisních povolenek dále změkčit, případně úplně zrušit. Budoucí kabinet Andreje Babiše (ANO) by tak podle Fialy měl v práci pokračovat.
Systém ETS 2 se vztahuje na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a silniční dopravě. Předsednictví Rady Evropské unie a zástupci Evropského parlamentu dosáhli v úterý předběžné dohody na úpravě unijních klimatických pravidel. Jejich součástí bude cíl snížit do roku 2040 emise skleníkových plynů o 90 procent oproti úrovni z roku 1990. Zástupci obou institucí se také shodli na odložení zavedení emisních povolenek ETS 2 o jeden rok, tedy z roku 2027 na 2028. Změny musí ještě formálně schválit Evropský parlament a členské státy EU.
Předsednictví Rady EU a zástupci Evropského parlamentu dosáhli v úterý předběžné dohody na úpravě unijních klimatických pravidel. Jejich součástí bude cíl snížit do roku 2040 emise skleníkových plynů o 90 procent oproti úrovni z roku 1990. Zástupci obou institucí se také shodli na odložení zavedení emisních povolenek ETS 2 o jeden rok, tedy z roku 2027 na 2028. Změny musí ještě formálně schválit Evropský parlament a členské státy EU. "Jako nová vláda přijmeme usnesení, ve kterém budeme požadovat úplné odstoupení od povolenek v ETS 2, které by nám zdražily benzin i vytápění. Máme připraveny příslušné pozměňovací návrhy. Budeme chtít posunout zemní plyn a jádro v taxonomii, zrušit zbytečné reportovací povinnosti atd.," poznamenal Babiš.
Pravděpodobný budoucí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) ČTK řekl, že se jedná o potvrzení, že EU nechápe rozměr problému současné Evropy. Posun ETS 2 považuje za kosmetickou změnu. "Šidítko, které v konečném dopadu nic neřeší. Naopak, devadesátiprocentní závazek znamená tlak na vyšší cenu jak ETS 2, tak ETS 1. Nevítězí ekologové, ale lobbisté a prohrává byznys a zdravý rozum," dodal.
Podle agentury Reuters dohoda zahrnuje také nákup zahraničních uhlíkových kreditů na pokrytí pěti procent snížení emisí. Klimatický cíl bude vyžadovat, aby průmyslová odvětví v EU snížila emise o 85 procent, dodává Reuters. Od roku 2036 umožní zemím unie platit nečlenským státům za snížení emisí, aby byla pokryta zbývající část.
Odložení emisních povolenek ETS 2 je úspěchem, ke kterému vedla tvrdá vyjednávání na všech úrovních v evropských institucích. Dokázali jsme vytvořit koalici s našimi partnery v EU, a prosadit tak české zájmy. Cílem ovšem musí být systém emisních povolenek dál změkčit, nebo…— Petr Fiala (@P_Fiala) December 10, 2025