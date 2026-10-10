Senátorem za Trutnov bude opět Jan Sobotka (STAN), zvolen byl hned v prvním kole
Senátorem ve volebním obvodu Trutnov bude opět Jan Sobotka (STAN). Hned v prvním kole získá nadpoloviční počet hlasů. Vyplývá to z prognózy ČTK na základě sčítání hlasů na www.volby.cz. Druhá Zuzana Chovancová (ANO) získala 28,8 procenta hlasů. Voleb se zúčastnilo přibližně 40,9 procenta voličů, o hlasy usilovali čtyři kandidáti. V roce 2020 zvítězil v Trutnově rovněž Sobotka. Ve 2. kole získal 74,58 procenta hlasů. Druhý skončil Jan Jarolím (ANO).