Senát chystá slyšení k obranyschopnosti a bezpečnosti, pozvat má Pavla a Babiše
Senát chystá na čtvrté výročí ruského vpádu na Ukrajinu veřejné slyšení k bezpečnosti Evropy a obranyschopnosti ČR, oznámil předseda horní parlamentní komory Miloš Vystrčil (ODS). Na slyšení by podle něj měli být pozváni prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš (ANO) nebo ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
Uspořádání slyšení má potvrdit Senát ve středu. Slyšení se má konat podle Vystrčila symbolicky záměrně 24. února. Pozváni na něj budou kromě hlavy státu a zástupců vlády ANO, SPD a Motoristů, která má k podpoře Ukrajiny v boji proti ruské agresi mnohem vlažnější postoj než bývalý koaliční kabinet Petra Fialy (ODS), i zástupci sněmovních výborů se zaměřením na obranu a bezpečnost.
Senátní bezpečnostní výbor podle návrhu doporučil na slyšení pozvat také bývalého předsedu vlády Fialu, vicepremiéra Karla Havlíčka, ministra vnitra Lubomíra Metnara (oba ANO) a ministra obrany Jaromíra Zůnu (za SPD).
Současný kabinet odmítl financovat dodávky zbraní a munice na Ukrajinu. Naposledy v pondělí odmítl možnost odprodat Ukrajině čtyři české bitevní letouny L-159, které by jí pomohly s obranou proti ruským dronům. Podle Zůny by prodej ohrozil obranyschopnost státu. Opačného názoru je prezident Pavel, podle něhož by byl případný prodej přijatelným rizikem.
Senát se má podle jeho předsedy ve středu zabývat rovněž návrhem stanoviska k dalšímu působení Česka v takzvané koalici ochotných, která zajišťuje dodávky munice pro Ukrajinu. Vláda se Babišovými ústy zavázala pokračovat pouze v koordinaci takzvané muniční iniciativy.
Podle senátního výboru by horní parlamentní komora měla konstatovat, že Rusko je kvůli agresi nejvýznamnější hrozbou pro českou a evropskou bezpečnost a že by vláda měla pokračovat v krocích ke zvýšení bezpečnosti občanů a obranyschopnosti ČR vůči ruské hrozbě a k posilování obranných schopností Ukrajiny v iniciativě koalice ochotných.
Senátoři budou podle Vystrčila chtít od vicepremiéra také Havlíčka vědět, jaké stanovisko bude premiér Babiš zastávat na čtvrtečním mimořádném summitu EU, který vyvolal záměr amerického prezidenta Donalda Trumpa obsadit Grónsko, které je propojeno s Dánskem. Babiš v pondělí uvedl, že nemůže za českou vládu jednoznačně říct, že ČR stojí za Grónskem a Dánskem, jak to učinily jiné evropské státy. Preferuje dohodu v rámci NATO.