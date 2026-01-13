Senát bude volit adepty na ombudsmana ze šesti kandidátů a kandidátek
Senát bude vybírat své dva adepty na veřejného ochránce práv ze šesti kandidátů, které předložili senátoři. Nominaci v úterý jednomyslně potvrdila senátní volební komise, podle níž všichni navrhovaní splňují zákonem požadované náležitosti. Patří k nim zástupce současného ombudsmana Vít Alexandr Schorm, bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, bývalý ústavní soudce Jaromír Jirsa nebo konzervativní právník Jakub Kříž, který před čtyřmi lety patřil mezi Schormovy protikandidáty.
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) oznámil, že senátoři se budou výběrem zabývat na schůzi, která se bude konat 21. ledna. V tajných volbách budou moct hlasovat vedle čtyř zmíněných kandidátů také pro advokáta Jana Matyse, kterého horní parlamentní komora navrhovala spolu se Schormem na ombudsmana před šesti lety, nebo právničku Evu Kostolanskou. Ta působí v Kanceláři veřejného ochránce práv v odboru justice, migrace a financí.
O obsazení funkce ombudsmana po Stanislavu Křečkovi bude rozhodovat Sněmovna. Na výběr bude mít také kandidáty České konference rektorů, která už navrhla Schorma a Kostolanskou. Své kandidáty může navrhnout rovněž prezident Petr Pavel, jehož předchůdce Miloš Zeman do funkce prosadil Křečka.
Kontroverzním kandidátem je zejména Kříž, který je odpůrcem potratů a sňatků stejnopohlavních párů a je spojován s církevní organizací Opus Dei a protipotratovým Hnutím pro život. Proti jeho nominaci do úřadu veřejného ochránce práv se v roce 2022 postavily desítky neziskových organizací. Kříže navrhla šestice senátorů včetně předsedy senátního zahraničního výboru Pavla Fischera (za TOP 09) nebo předsedy senátní ústavní komise Zdeňka Hraby (za ODS).