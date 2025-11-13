Šéfové veřejnoprávní televize a rozhlasu nejsou nakloněni rušení poplatků
Ředitelé České televize Hynek Chudárek a Českého rozhlasu René Zavoral nejsou kvůli nezávislosti obou těchto veřejnoprávních médií nakloněni rušení jejich financování formou poplatků, jak to plánuje nová vládní koalice ANO, SPD a Motoristů. Stejně tak jsou skeptičtí k myšlence, že by případné sloučení obou médií přineslo úspory. Uvedli to dnes na semináři o roli médií veřejné služby, který se konal v Senátu.
"Musíme počkat na finální verzi vládního programu, poté začít jednat," uvedl Chudárek, podle něhož zatím není jasné, jak by mohlo vypadat financování obou médií ze státního rozpočtu. Podle Zavorala systém financování formou poplatků v Česku funguje a není pravda, že je v Evropě na ústup. Šéf rozhlasu postrádá hlavně odborné důvody pro zrušení poplatků.
Předseda senátní mediální komise David Smoljak (STAN) označil za lichá tvrzení, že by financování obou médií z rozpočtu zajistilo jejich větší stabilitu. V případě nutnosti úspor státu by vláda podle senátora sáhla na právě na příspěvky veřejnoprávním médiím. Podle profesora sociální komunikace Václava Štětky vedl přechod od poplatků v Evropě k poklesu financování veřejnoprávních médií v průměru o devět procent.
Chudárek nevěří tomu, že by v českých podmínkách mohlo být efektivní sloučení televize a rozhlasu. Nevznikla by finanční úspora, míní šéf televize. Podobně Zavoral podle svých slov nezná příklad, kde by se fúzí rozhlasu a televize ušetřil nějaký peníz.
Generální ředitel České tiskové kanceláře Jaroslav Kábele připomenul, že tato veřejnoprávní zpravodajská agentura není financována ani státem, ani z nějakých poplatků a na svou činnost si musí vydělat hlavně prodejem své produkce klientům, jichž je nyní zhruba 350. Podle Kábeleho by ale stát měl garantovat, že produkty, které po agentuře vyžaduje, bude za úplatu odebírat pro státní správu a samosprávu.