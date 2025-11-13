Pavel míní, že ostravská osada Bedřiška se má dávat za příklad, ne bourat
Ostravská osada Bedřiška je podle prezidenta Petra Pavla jedinečným příkladem místa, které obyvatelé vyloučené lokality proměnili ve funkční komunitu, proto ho současné bourání domků v osadě mrzí. Bedřiška by se měla dávat za příklad, nikoliv bourat, uvedl prezident dnes na síti X. Vyjádřil podporu místním obyvatelům, které ale současně vyzval, aby se zdrželi projevů, jež by vyhrotily nynější situaci.
Likvidace prázdných finských domků v osadě začala ve středu a příznivci lokality dnes jeden z domů, který se má bourat, obsadili. Obyvatelé kolonie se s žádostí o pomoc při záchraně místa obrátili jak na prezidenta, který osadu loni v létě navštívil, tak na vládní zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou.
Pavel uvedl, že při svých cestách po republice dává Bedřišku za dobrý příklad občanské komunitní práce, proto ho mrzí, co se tam nyní děje. "Namísto toho, abychom Bedřišku dávali za příklad, zvolili jsme si cestu destrukce toho, co fungovalo," konstatoval. Respektuje však, že kolonie fakticky patří ostravské městské části. ok