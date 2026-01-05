0:00
5. 1. 2026

Šéf ukrajinské tajné služby SBU Maljuk končí ve funkci

Ve funkci šéfa ukrajinské tajné služby SBU končí Vasyl Maljuk, pod jehož vedením agentura podnikla řadu významných operací v Rusku. Prezident Volodymyr Zelenskyj Maljukovi navrhl, aby se více zaměřil na bojové operace. "Odcházím z postu šéfa Bezpečnostní služby. V systému SBU zůstanu a budu realizovat asymetrické speciální operace světové úrovně, které i nadále budou nepříteli způsobovat maximální škody," cituje server Ukrajinska pravda z Maljukova prohlášení po schůzce se Zelenským.

Zelenskyj v příspěvku na sociální síti X napsal, že "je potřeba více ukrajinských asymetrických operací proti okupantovi a ruskému státu a jasnější výsledky co do ničení nepřítele". To je podle něho Maljukovou nejsilnější stránkou a bude v tom pokračovat v rámci SBU. "Uložil jsem Vasylu Maljukovi, aby naše asymetrické operace byly nejsilnější na světě," uvedl také Zelenskyj. Po Maljukovi se vedení SBU dočasně ujme Jevhen Chmara, který v rámci této tajné služby vede centrum zvláštních operací A.

O tom, že se Zelenskyj Maljuka chystá odvolat, psal o víkendu například server Politico, podle kterého jde o součást širší obměny na klíčových pozicích v zemi. V jejím rámci se novým šéfem prezidentské kanceláře stal dosavadní ředitel ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyrylo Budanov. V čele HUR ho nahradil dosavadní šéf vnější rozvědky (SZRU) Oleh Ivaščenko. Maljuk se podle nejmenovaných zdrojů odchodu z čela SBU bránil.

Úřadujícím šéfem SBU byl jmenován v červenci 2022, parlament ho pak ve funkci na návrh Zelenského oficiálně potvrdil v únoru 2023. SBU pod jeho vedením stála za bombovým útokem na Krymský most z října 2022 nebo za operací Pavučina z loňského června, během které ukrajinské drony zasáhly strategické bombardéry na několika vojenských letištích v hloubi ruského území.

